https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583479885.html
Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом
Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T05:13
2020-11-07T05:13
2020-11-07T05:13
распространение нового коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте.Также руководитель ведомства призвала россиян провести новогодние праздники дома из-за распространения COVID-19. Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".Ситуация с COVID-19Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.Главный санитарный врач добавила, что приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций.Заражение членов семьиЕсли в семье кто-то заболел коронавирусом, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на COVID-19, как можно меньше контактировать с больным, надевать маски и перчатки при уходе за пациентом, пользоваться разной посудой с больным, рассказала Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день, обязательно проветривать помещение каждые два часа.Запрещенные продукты при коронавирусеРанее врач-терапевт Филипп Кузьменко посоветовал пациентам с коронавирусом ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. В частности, нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов. Специалист обратил внимание на важность правильного водно-солевого баланса в организме при лечении заболевших COVID-19. Помимо обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе.За минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новые случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html
https://ria.ru/20201105/myasnikov-1583270770.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила в эфире телеканала "Россия 1
", что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте.
"К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80 процентов всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период", — высказалась Попова.
Также руководитель ведомства
призвала россиян провести новогодние праздники дома из-за распространения COVID-19. Она уточнила, что, если появится возможность проводить время на свежем воздухе либо уехать на дачу, "это будет очень хорошо".
Ситуация с COVID-19
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России "достаточно напряженной", а в ряде регионов — "сложной", темпы заболеваемости пока растут.
Она подчеркнула, что для улучшения обстановки все должны носить маски, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, лишний раз не посещать общественные места.
Главный санитарный врач добавила, что приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора, пока наблюдается подъем острых респираторных инфекций.
Заражение членов семьи
Если в семье кто-то заболел коронавирусом, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на COVID-19, как можно меньше контактировать с больным, надевать маски и перчатки при уходе за пациентом, пользоваться разной посудой с больным, рассказала Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова
.
В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день, обязательно проветривать помещение каждые два часа.
Запрещенные продукты при коронавирусе
Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко посоветовал пациентам с коронавирусом ограничить количество соленой еды в рационе, а также меньше пить алкоголя. В частности, нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов.
Специалист обратил внимание на важность правильного водно-солевого баланса в организме при лечении заболевших COVID-19. Помимо обезвоживания, соленая пища делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе.
За минувшие сутки в России зарегистрировали рекордные 20 582 новые случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1,7 миллиона заразившихся, сейчас болеют 507 тысяч человек. Скончались 29,9 тысячи, поправились 1,3 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.