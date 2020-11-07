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В Магадане умерла беременная женщина с COVID-19
В Магадане умерла беременная женщина с COVID-19
Беременная 34-летняя женщина с COVID-19 скончалась в инфекционном госпитале Магадана, ребенка удалось спасти, сообщила журналистам первый заместитель министра... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T05:00
2020-11-07T05:17
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МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Беременная 34-летняя женщина с COVID-19 скончалась в инфекционном госпитале Магадана, ребенка удалось спасти, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Кузьменко.По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 4790 человек, 42 умерли, 3465 выздоровели. Ежедневно медики фиксируют около 50 новых случаев заражения. В регионе сохраняется строгий масочный режим."Наши врачи проводили телемедицинские консультации с Федеральным дистанционным консультативным центром анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний Москвы. Мы коллегиально принимали решения и тщательно выполняли рекомендации. Тем не менее течение заболевания у беременной женщины осложнилось развитием дыхательной недостаточности. Лечение осложнял запрет на применение препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, поскольку они могли навредить ребенку. Для спасения матери и ребенка на сроке беременности 32-33 недели женщине сделали кесарево сечение. Девочка родилась в удовлетворительном состоянии, с умеренными признаками недоношенности", - рассказала Кузьменко.Она пояснила, что женщина была работником станции скорой помощи в поселке Ола под Магаданом. Она мать троих детей."Врачи продолжили борьбу за жизнь матери в инфекционном госпитале. Но порой все наши усилия оказываются тщетными. У пациентки развилась полиорганная недостаточность. Самые современные, эффективные препараты и лечение, направленное на подавление цитокинового шторма, не смогли справиться с коварной и порой непредсказуемой болезнью. Вечером 6 ноября наша пациентка скончалась. Наша скорбь о молодой матери, наши надежды на здоровье маленькой девочки", - добавила Кузьменко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582044046.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, магадан, магаданская область, происшествия

В Магадане умерла беременная женщина с COVID-19

05:00 07.11.2020 (обновлено: 05:17 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Беременная 34-летняя женщина с COVID-19 скончалась в инфекционном госпитале Магадана, ребенка удалось спасти, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Кузьменко.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 4790 человек, 42 умерли, 3465 выздоровели. Ежедневно медики фиксируют около 50 новых случаев заражения. В регионе сохраняется строгий масочный режим.
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"Наши врачи проводили телемедицинские консультации с Федеральным дистанционным консультативным центром анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний Москвы. Мы коллегиально принимали решения и тщательно выполняли рекомендации. Тем не менее течение заболевания у беременной женщины осложнилось развитием дыхательной недостаточности. Лечение осложнял запрет на применение препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, поскольку они могли навредить ребенку. Для спасения матери и ребенка на сроке беременности 32-33 недели женщине сделали кесарево сечение. Девочка родилась в удовлетворительном состоянии, с умеренными признаками недоношенности", - рассказала Кузьменко.
Она пояснила, что женщина была работником станции скорой помощи в поселке Ола под Магаданом. Она мать троих детей.
"Врачи продолжили борьбу за жизнь матери в инфекционном госпитале. Но порой все наши усилия оказываются тщетными. У пациентки развилась полиорганная недостаточность. Самые современные, эффективные препараты и лечение, направленное на подавление цитокинового шторма, не смогли справиться с коварной и порой непредсказуемой болезнью. Вечером 6 ноября наша пациентка скончалась. Наша скорбь о молодой матери, наши надежды на здоровье маленькой девочки", - добавила Кузьменко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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