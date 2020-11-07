В Магадане умерла беременная женщина с COVID-19
05:00 07.11.2020 (обновлено: 05:17 07.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Беременная 34-летняя женщина с COVID-19 скончалась в инфекционном госпитале Магадана, ребенка удалось спасти, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Кузьменко.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 4790 человек, 42 умерли, 3465 выздоровели. Ежедневно медики фиксируют около 50 новых случаев заражения. В регионе сохраняется строгий масочный режим.
"Наши врачи проводили телемедицинские консультации с Федеральным дистанционным консультативным центром анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний Москвы. Мы коллегиально принимали решения и тщательно выполняли рекомендации. Тем не менее течение заболевания у беременной женщины осложнилось развитием дыхательной недостаточности. Лечение осложнял запрет на применение препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, поскольку они могли навредить ребенку. Для спасения матери и ребенка на сроке беременности 32-33 недели женщине сделали кесарево сечение. Девочка родилась в удовлетворительном состоянии, с умеренными признаками недоношенности", - рассказала Кузьменко.
Она пояснила, что женщина была работником станции скорой помощи в поселке Ола под Магаданом. Она мать троих детей.
"Врачи продолжили борьбу за жизнь матери в инфекционном госпитале. Но порой все наши усилия оказываются тщетными. У пациентки развилась полиорганная недостаточность. Самые современные, эффективные препараты и лечение, направленное на подавление цитокинового шторма, не смогли справиться с коварной и порой непредсказуемой болезнью. Вечером 6 ноября наша пациентка скончалась. Наша скорбь о молодой матери, наши надежды на здоровье маленькой девочки", - добавила Кузьменко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.