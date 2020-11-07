https://ria.ru/20201107/koltovoy-1583544820.html
Ведущий НТВ Колтовой погиб при крушении самолета в Московской области
Ведущий НТВ Колтовой погиб при крушении самолета в Московской области
Ведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области, сообщил телеканал НТВ. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:08
2020-11-07T19:08
2020-11-07T22:35
россия
нтв (телеканал)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области, сообщил телеканал НТВ.Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предполагается, что он рухнул из-за неисправности двигателей. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, после столкновения с землей самолет загорелся.К тушению огня привлекли 40 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и пять единиц техники.Обстоятельства происшествия выясняют.Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год. "Золотой парень" Погибший Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим — золотым парнем, которого можно ставить в пример, поделилась с РИА Новости воспоминаниями его бывшая коллега Ирина Березенко.Она рассказала, что во время работы Колтового на "Москве 24" он показал себя очень сдержанным и воспитанным мужчиной. "Я тогда работала продюсером, мы тогда вместе работали над проектами, вместе выпускали программу. Никогда никаких пререканий, ни скандалов, ничего такого", — добавила Березенко.
https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры падения самолета над Люберцами
Под Люберцами разбился легкомоторный самолет.
2020-11-07T19:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Ведущий Александр Колтовой
и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области, сообщил телеканал НТВ
.
Как рассказали в МЧС
, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе
в Рыбинск
. Предполагается, что он рухнул из-за неисправности двигателей. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, после столкновения с землей самолет загорелся.
К тушению огня привлекли 40 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и пять единиц техники.
Обстоятельства происшествия выясняют.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ
. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.
"Золотой парень"
Погибший Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим — золотым парнем, которого можно ставить в пример, поделилась с РИА Новости воспоминаниями его бывшая коллега Ирина Березенко.
"Был такой парень, такой умница, такой интеллигентный, он так трудился, он такой работящий. Таких парней очень мало, правда очень мало, чтобы, знаете, в пример ставить. Парень просто золотой", — сказала она.
Она рассказала, что во время работы Колтового на "Москве 24" он показал себя очень сдержанным и воспитанным мужчиной. "Я тогда работала продюсером, мы тогда вместе работали над проектами, вместе выпускали программу. Никогда никаких пререканий, ни скандалов, ничего такого", — добавила Березенко.