https://ria.ru/20201107/koltovoy-1583544820.html

Ведущий НТВ Колтовой погиб при крушении самолета в Московской области

Ведущий НТВ Колтовой погиб при крушении самолета в Московской области

Ведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области, сообщил телеканал НТВ. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:08

2020-11-07T19:08

2020-11-07T22:35

россия

нтв (телеканал)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области, сообщил телеканал НТВ.Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предполагается, что он рухнул из-за неисправности двигателей. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, после столкновения с землей самолет загорелся.К тушению огня привлекли 40 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 17 человек и пять единиц техники.Обстоятельства происшествия выясняют.Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год. "Золотой парень" Погибший Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим — золотым парнем, которого можно ставить в пример, поделилась с РИА Новости воспоминаниями его бывшая коллега Ирина Березенко.Она рассказала, что во время работы Колтового на "Москве 24" он показал себя очень сдержанным и воспитанным мужчиной. "Я тогда работала продюсером, мы тогда вместе работали над проектами, вместе выпускали программу. Никогда никаких пререканий, ни скандалов, ничего такого", — добавила Березенко.

https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия