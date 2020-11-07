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https://ria.ru/20201107/koltovoy-1583543237.html
Бывшая коллега рассказала о погибшем при крушении ведущем Колтовом
Бывшая коллега рассказала о погибшем при крушении ведущем Колтовом
Погибший при крушении самолёта в Подмосковье ведущий Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим – золотым парнем, которого можно... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T18:48
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россия
нтв (телеканал)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Погибший при крушении самолёта в Подмосковье ведущий Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим – золотым парнем, которого можно ставить в пример, поделилась с РИА Новости воспоминаниями его бывшая коллега Ирина Березенко.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Она рассказала, что во время работы Колтового на "Москве 24", он показал себя очень сдержанным и воспитанным мужчиной. "Я тогда работала продюсером, мы тогда вместе работали над проектами, вместе выпускали программу. Никогда никаких пререканий, ни скандалов, ничего такого", - добавила Березенко.Колтовой вел ток-шоу ДНК на телеканале НТВ. Ему был 41 год.
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россия
люберцы
московская область (подмосковье)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места падения легкомоторного самолета под Люберцами
МЧС показало, что осталось от легкомоторного самолёта, в котором погиб ведущий НТВ Александр Колтовой с женой. Как сообщает ведомство, после падения «Сессна» загорелась. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность двигателя. Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело
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россия, нтв (телеканал), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

Бывшая коллега рассказала о погибшем при крушении ведущем Колтовом

18:48 07.11.2020 (обновлено: 20:09 07.11.2020)
 
© Фото : @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : @koltovoy
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Погибший при крушении самолёта в Подмосковье ведущий Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим – золотым парнем, которого можно ставить в пример, поделилась с РИА Новости воспоминаниями его бывшая коллега Ирина Березенко.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 18:24
Момент крушения самолета с ведущим НТВ на борту попал на видео

"Мы раньше работали вместе на телеканале "Москва 24". Очень расстроена я, честно. Был такой парень, такой умница, такой интеллигентный, он так трудился, он такой работящий. Таких парней очень мало, правда очень мало, чтобы знаете, в пример ставить. Парень просто золотой", - сказала Березенко.

Она рассказала, что во время работы Колтового на "Москве 24", он показал себя очень сдержанным и воспитанным мужчиной. "Я тогда работала продюсером, мы тогда вместе работали над проектами, вместе выпускали программу. Никогда никаких пререканий, ни скандалов, ничего такого", - добавила Березенко.

"Жаль безумно. Он такой высокий, такой здоровый парень, умничка. Как так? Я очень сильно скорблю. В последний раз встречались, так хорошо поговорили, такие планы были, такая уверенность была", - сказала она.

Колтовой вел ток-шоу ДНК на телеканале НТВ. Ему был 41 год.
 
РоссияНТВ (телеканал)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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