Бывшая коллега рассказала о погибшем при крушении ведущем Колтовом
18:48 07.11.2020 (обновлено: 20:09 07.11.2020)
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Погибший при крушении самолёта в Подмосковье ведущий Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим – золотым парнем, которого можно ставить в пример, поделилась с РИА Новости воспоминаниями его бывшая коллега Ирина Березенко.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
"Мы раньше работали вместе на телеканале "Москва 24". Очень расстроена я, честно. Был такой парень, такой умница, такой интеллигентный, он так трудился, он такой работящий. Таких парней очень мало, правда очень мало, чтобы знаете, в пример ставить. Парень просто золотой", - сказала Березенко.
Она рассказала, что во время работы Колтового на "Москве 24", он показал себя очень сдержанным и воспитанным мужчиной. "Я тогда работала продюсером, мы тогда вместе работали над проектами, вместе выпускали программу. Никогда никаких пререканий, ни скандалов, ничего такого", - добавила Березенко.
"Жаль безумно. Он такой высокий, такой здоровый парень, умничка. Как так? Я очень сильно скорблю. В последний раз встречались, так хорошо поговорили, такие планы были, такая уверенность была", - сказала она.
Колтовой вел ток-шоу ДНК на телеканале НТВ. Ему был 41 год.