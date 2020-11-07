https://ria.ru/20201107/koltovoy-1583543237.html

Бывшая коллега рассказала о погибшем при крушении ведущем Колтовом

Бывшая коллега рассказала о погибшем при крушении ведущем Колтовом

Погибший при крушении самолёта в Подмосковье ведущий Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим – золотым парнем, которого можно... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T18:48

2020-11-07T18:48

2020-11-07T20:09

россия

нтв (телеканал)

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Погибший при крушении самолёта в Подмосковье ведущий Александр Колтовой был очень воспитанным, интеллигентным, работящим – золотым парнем, которого можно ставить в пример, поделилась с РИА Новости воспоминаниями его бывшая коллега Ирина Березенко.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительно, причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Она рассказала, что во время работы Колтового на "Москве 24", он показал себя очень сдержанным и воспитанным мужчиной. "Я тогда работала продюсером, мы тогда вместе работали над проектами, вместе выпускали программу. Никогда никаких пререканий, ни скандалов, ничего такого", - добавила Березенко.Колтовой вел ток-шоу ДНК на телеканале НТВ. Ему был 41 год.

https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html

россия

люберцы

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места падения легкомоторного самолета под Люберцами МЧС показало, что осталось от легкомоторного самолёта, в котором погиб ведущий НТВ Александр Колтовой с женой. Как сообщает ведомство, после падения «Сессна» загорелась. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность двигателя. Прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело 2020-11-07T18:48 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нтв (телеканал), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия