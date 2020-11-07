Ереван оценил потери Баку в Карабахе с начала эскалации
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт
ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в субботу, что потери ВС Азербайджана с начала эскалации конфликта в Карабахе превысили 7,5 тысячи человек.
"В целом уничтожены 262 беспилотника, 16 вертолетов, 25 самолетов, 749 единиц бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем противника. Азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 7510 человек", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.
Согласно данным центра, за минувшие сутки были сбиты еще пять азербайджанских беспилотников, подбиты 13 единиц бронетехники, "есть 105 погибших".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанский пограничник во время подготовки к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
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Азербайджанский пограничник во время подготовки к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники приступают к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
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Азербайджанские пограничники приступают к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники приступают к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
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Азербайджанские пограничники приступают к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
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Азербайджанский пограничник во время подготовки к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
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Азербайджанские пограничники приступают к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
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Азербайджанские пограничники приступают к несению службы по охране границы с Ираном на пограничной заставе Халафлы в Джабраильском районе Азербайджана.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.