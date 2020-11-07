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В Москве мужчина избил ребенка из-за конфликта с его дочерью
В Москве мужчина избил ребенка из-за конфликта с его дочерью
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:46
2020-11-07T16:46
2020-11-07T16:46
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Московская прокуратура поручила Басманной межрайонной прокуратуре разобраться в случившемся.Девочка обратилась в медучреждение, где у нее были диагностированы травмы.В прокуратуре отмечают что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечен надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой органами полиции.Результаты контролируются прокуратурой Москвы.
https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Московская прокуратура поручила Басманной межрайонной прокуратуре разобраться в случившемся.
"По предварительной информации, 6 ноября мужчина, находясь у входа в Пушкинский городок на улице Бауманская, подошёл к группе несовершеннолетних, среди которых была девочка 2008 года рождения, с которой накануне у его дочери произошёл конфликт. Он схватил ребенка за волосы, закинув себе на спину, и бросил ее на землю", - говорится в сообщении.
Девочка обратилась в медучреждение, где у нее были диагностированы травмы.
В прокуратуре отмечают что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечен надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой органами полиции.
Результаты контролируются прокуратурой Москвы.