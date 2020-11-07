https://ria.ru/20201107/izbienie-1583531053.html

В Москве мужчина избил ребенка из-за конфликта с его дочерью

В Москве мужчина избил ребенка из-за конфликта с его дочерью

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:46

2020-11-07T16:46

2020-11-07T16:46

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Московская прокуратура поручила Басманной межрайонной прокуратуре разобраться в случившемся.Девочка обратилась в медучреждение, где у нее были диагностированы травмы.В прокуратуре отмечают что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечен надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой органами полиции.Результаты контролируются прокуратурой Москвы.

https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия