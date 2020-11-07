Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/izbienie-1583531053.html
В Москве мужчина избил ребенка из-за конфликта с его дочерью
В Москве мужчина избил ребенка из-за конфликта с его дочерью
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:46
2020-11-07T16:46
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101511/97/1015119770_0:6:2318:1310_1400x0_80_0_0_1b8d416ac321244b07253fdaf54307ee.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.Московская прокуратура поручила Басманной межрайонной прокуратуре разобраться в случившемся.Девочка обратилась в медучреждение, где у нее были диагностированы травмы.В прокуратуре отмечают что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечен надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой органами полиции.Результаты контролируются прокуратурой Москвы.
https://ria.ru/20200908/rebenok-1576959532.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/101511/97/1015119770_283:0:2036:1315_1400x0_80_0_0_715ea9b4cf8e5e6458509fbf999d78af.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве мужчина избил ребенка из-за конфликта с его дочерью

16:46 07.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМашина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета (СКП)
Машина Прокуратуры РФ у здания Следственного комитета (СКП) - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с причинением травм 12-летней девочке мужчиной, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Московская прокуратура поручила Басманной межрайонной прокуратуре разобраться в случившемся.
"По предварительной информации, 6 ноября мужчина, находясь у входа в Пушкинский городок на улице Бауманская, подошёл к группе несовершеннолетних, среди которых была девочка 2008 года рождения, с которой накануне у его дочери произошёл конфликт. Он схватил ребенка за волосы, закинув себе на спину, и бросил ее на землю", - говорится в сообщении.
Девочка обратилась в медучреждение, где у нее были диагностированы травмы.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 21:17
Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции
В прокуратуре отмечают что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечен надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой органами полиции.
Результаты контролируются прокуратурой Москвы.
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния