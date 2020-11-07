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Премьер Испании поздравил Байдена с победой на выборах

Премьер Испании поздравил Байдена с победой на выборах

Председатель испанского правительства Педро Санчес поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от демократической партии Джо Байдена. РИА Новости, 07.11.2020

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выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

испания

в мире

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МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости. Председатель испанского правительства Педро Санчес поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от демократической партии Джо Байдена.Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя отметила крайне высокую явку на выборах. "Рекордное участие избирателей, сильные институты и избранный президент Джо Байден и вице-президент, пост которого впервые займет женщина Камала Харрис. Будем вместе работать", - написала министр в своем Twitter также на двух языках.

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испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, испания, в мире