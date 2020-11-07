https://ria.ru/20201107/ispaniya-1583557603.html
Премьер Испании поздравил Байдена с победой на выборах
Премьер Испании поздравил Байдена с победой на выборах
Председатель испанского правительства Педро Санчес поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от демократической партии Джо Байдена. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:10
2020-11-07T21:10
2020-11-07T21:33
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583408172_187:0:2833:1488_1400x0_80_0_0_664968c841dac217a63578b29f8d358a.jpg
МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости. Председатель испанского правительства Педро Санчес поздравил с победой на президентских выборах в США кандидата от демократической партии Джо Байдена.Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя отметила крайне высокую явку на выборах. "Рекордное участие избирателей, сильные институты и избранный президент Джо Байден и вице-президент, пост которого впервые займет женщина Камала Харрис. Будем вместе работать", - написала министр в своем Twitter также на двух языках.
сша
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583408172_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_4c241ff8a6de4c835acd171f77853ef2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, испания, в мире