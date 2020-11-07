https://ria.ru/20201107/golosovanie-1583528776.html

Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании

Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:25

2020-11-07T16:25

2020-11-07T16:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены.Президент заявил также, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в ряде других.Власти Пенсильвании, которые несут ответственность за подсчет голосов, заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках "украсть выборы".Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у кандидата от демократов Джо Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.

https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире