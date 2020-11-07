Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/golosovanie-1583528776.html
Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании
Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:25
2020-11-07T16:39
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583530178_0:0:2901:1632_1400x0_80_0_0_60b839c240ed76524e004804b52948ac.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены.Президент заявил также, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в ряде других.Власти Пенсильвании, которые несут ответственность за подсчет голосов, заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках "украсть выборы".Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у кандидата от демократов Джо Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.
https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583530178_196:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_db2d0db29fd759626572c56345a18409.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире

Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании

16:25 07.11.2020 (обновлено: 16:39 07.11.2020)
 
© REUTERS / Eduardo MunozСторонники президента США Дональда Трампа во время акции протеста в Филадельфии, штат Пенсильвания
Сторонники президента США Дональда Трампа во время акции протеста в Филадельфии, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Eduardo Munoz
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены.
"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом", — написал он в Twitter, не приводя подробностей.
Президент заявил также, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в ряде других.
Власти Пенсильвании, которые несут ответственность за подсчет голосов, заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках "украсть выборы".
Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у кандидата от демократов Джо Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
12:54Инфографика
Предварительные итоги губернаторских и парламентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния