https://ria.ru/20201107/golosovanie-1583528776.html
Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании
Трамп заявил о фальсификациях при подсчете голосов в Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T16:25
2020-11-07T16:25
2020-11-07T16:39
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании были незаконно изменены.Президент заявил также, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в ряде других.Власти Пенсильвании, которые несут ответственность за подсчет голосов, заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках "украсть выборы".Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у кандидата от демократов Джо Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.
https://ria.ru/20201107/vybory-1583505958.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
утверждает, что результаты голосования в Пенсильвании
были незаконно изменены.
"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом", — написал он в Twitter
, не приводя подробностей.
Президент заявил также, что его лидерство по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей на участки не только в этом штате, но и в ряде других.
Власти Пенсильвании, которые несут ответственность за подсчет голосов, заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но в некоторых ключевых штатах все еще идет подсчет голосов. Это связано с тем, что многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Трамп считает голоса, поступившие после дня выборов, незаконными и обвиняет демократов в попытках "украсть выборы".
Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у кандидата от демократов Джо Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214.