https://ria.ru/20201107/ekaterinburg-1583520136.html

Появилось видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге

Появилось видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге

Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге, где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:48

2020-11-07T14:48

2020-11-07T15:10

игорь мороков

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583517667_12:0:584:322_1400x0_80_0_0_318844e5a109e69780ae77753e312aa6.png

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге, где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек. В ролике показали дом, подъезд и опечатанную дверь квартиры, в которой произошла трагедия. На лестничной клетке кто-то оставил медицинскую перчатку.Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже в доме по Социалистической улице поступило в полицию в половину третьего ночи по местному времени.По версии следствия, один из участников вечеринки — владелец квартиры — убил гостей, после чего покончил с собой. Среди погибших — три молодых человека, а также 18-летняя девушка. Еще одна 17-летняя девушка выжила, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.На вечеринке присутствовала также 16-летняя школьница. По данным ГУМВД, она из неполной семьи — ее воспитывает мать, с апреля девушка состоит на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы из дома.Как выяснилось, хозяин квартиры хранил дома охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. Он был ранее судим. По данным полиции, накануне девушки гуляли в районе ТРЦ "Радуга парк". Там они встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. Те приехали за девушками на машине, а затем вся компания отправилась к одному из них на квартиру.СК возбудил дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух и более лиц"). Расследование контролирует прокуратура.Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, открывшего огонь по гостям, оказались несовершеннолетние.

https://ria.ru/20201106/sud-1583409395.html

https://ria.ru/20201106/aktrisa-1583292316.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь мороков, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия