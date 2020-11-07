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https://ria.ru/20201107/ekaterinburg-1583520136.html
Появилось видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Появилось видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге, где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:48
2020-11-07T15:10
игорь мороков
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге, где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек. В ролике показали дом, подъезд и опечатанную дверь квартиры, в которой произошла трагедия. На лестничной клетке кто-то оставил медицинскую перчатку.Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже в доме по Социалистической улице поступило в полицию в половину третьего ночи по местному времени.По версии следствия, один из участников вечеринки — владелец квартиры — убил гостей, после чего покончил с собой. Среди погибших — три молодых человека, а также 18-летняя девушка. Еще одна 17-летняя девушка выжила, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.На вечеринке присутствовала также 16-летняя школьница. По данным ГУМВД, она из неполной семьи — ее воспитывает мать, с апреля девушка состоит на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы из дома.Как выяснилось, хозяин квартиры хранил дома охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. Он был ранее судим. По данным полиции, накануне девушки гуляли в районе ТРЦ "Радуга парк". Там они встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. Те приехали за девушками на машине, а затем вся компания отправилась к одному из них на квартиру.СК возбудил дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух и более лиц"). Расследование контролирует прокуратура.Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, открывшего огонь по гостям, оказались несовершеннолетние.
https://ria.ru/20201106/sud-1583409395.html
https://ria.ru/20201106/aktrisa-1583292316.html
свердловская область
екатеринбург
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игорь мороков, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

Появилось видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге

14:48 07.11.2020 (обновлено: 15:10 07.11.2020)
 
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге, где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек.
В ролике показали дом, подъезд и опечатанную дверь квартиры, в которой произошла трагедия. На лестничной клетке кто-то оставил медицинскую перчатку.
Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже в доме по Социалистической улице поступило в полицию в половину третьего ночи по местному времени.
По версии следствия, один из участников вечеринки — владелец квартиры — убил гостей, после чего покончил с собой. Среди погибших — три молодых человека, а также 18-летняя девушка. Еще одна 17-летняя девушка выжила, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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На вечеринке присутствовала также 16-летняя школьница. По данным ГУМВД, она из неполной семьи — ее воспитывает мать, с апреля девушка состоит на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы из дома.
Как выяснилось, хозяин квартиры хранил дома охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. Он был ранее судим.
По данным полиции, накануне девушки гуляли в районе ТРЦ "Радуга парк". Там они встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. Те приехали за девушками на машине, а затем вся компания отправилась к одному из них на квартиру.
СК возбудил дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух и более лиц"). Расследование контролирует прокуратура.
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, открывшего огонь по гостям, оказались несовершеннолетние.
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Игорь МороковГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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