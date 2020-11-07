В Раду внесут стратегию экономического развития Донбасса
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена в Верховную раду весной, заявил вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Ранее министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что до конца сентября направит на согласование центральным органам власти и местным властям Донецкой и Луганской областей проект концепции будущей Стратегии экономического развития областей.
"Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию", - цитирует его пресс-служба.
Как отмечается на сайте министерства, стратегия будет концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных общин, в которых они живут. Она будет включать развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета, финансирования за счет международных доноров и организаций.
"В центре внимания - люди. Стратегия будет ориентироваться на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест. Основой экономического роста должны стать местные общины. Логика стратегии - создать привлекательные условия для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие общин", - сообщается на сайте.
Кабинет министров Украины утвердил в августе Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы, приоритетом которой является экономическое развитие регионов.