https://ria.ru/20201107/donbass-1583527492.html

В Раду внесут стратегию экономического развития Донбасса

В Раду внесут стратегию экономического развития Донбасса

Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена в Верховную раду весной, заявил вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T16:10

2020-11-07T16:10

2020-11-07T16:10

алексей резников

донбасс

верховная рада украины

луганская область

украина

в мире

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КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Стратегия экономического развития Донбасса будет внесена в Верховную раду весной, заявил вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.Ранее министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что до конца сентября направит на согласование центральным органам власти и местным властям Донецкой и Луганской областей проект концепции будущей Стратегии экономического развития областей.Как отмечается на сайте министерства, стратегия будет концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных общин, в которых они живут. Она будет включать развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирования развития за счет государственного бюджета, финансирования за счет международных доноров и организаций.Кабинет министров Украины утвердил в августе Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы, приоритетом которой является экономическое развитие регионов.

https://ria.ru/20201107/donbass-1583507455.html

донбасс

луганская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, донбасс, верховная рада украины, луганская область, украина, в мире