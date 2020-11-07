https://ria.ru/20201107/donbass-1583519049.html
Зеленский оценил результаты перемирия в Донбассе
Зеленский оценил результаты перемирия в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в установление мира на Донбассе, за время перемирия потери украинских военных уменьшились в десять раз. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:42
2020-11-07T14:42
2020-11-07T14:42
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в установление мира на Донбассе, за время перемирия потери украинских военных уменьшились в десять раз.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана."К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз - количество погибших украинских военных", - цитирует заявление президента его пресс-служба в субботу.Зеленский отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны - "это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука". "Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата", - подчеркнул Зеленский.Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно. "Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами", - сказал он.В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что надеется, что "План по восстановлению Донбасса" начнет рассматриваться Трехсторонней контактной группой уже на следующей неделе.
https://ria.ru/20201021/donbass-1580753746.html
https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что верит в установление мира на Донбассе
, за время перемирия потери украинских военных уменьшились в десять раз.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева
в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
"К сожалению, есть три боевые потери за это время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз - количество погибших украинских военных", - цитирует заявление президента его пресс-служба в субботу.
Зеленский отметил, что уменьшение количества боевых потерь с украинской стороны - "это результат работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука". "Это начало пути к восстановлению нашей территориальной целостности и к прекращению войны. Без таких сложных шагов не будет того желаемого результата", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства выразил убеждение, что установление мира на Донбассе возможно. "Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами", - сказал он.
В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак
отметил, что надеется, что "План по восстановлению Донбасса" начнет рассматриваться Трехсторонней контактной группой уже на следующей неделе.