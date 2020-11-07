В ЛНР назвали план Киева по Донбассу набором дешевых манипуляций
© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник предупредил, что в случае попыток Киева переписать минские соглашения "хранить верность" минским обязательствам в одностороннем порядке республика не будет.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов" который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.
"Киевская "дорожная карта" - это не путь к миру, это вообще не путь, это обман и набор дешевых манипуляций… Попытки переписывания минских соглашений - это демонстративный отказ Киева от всех обязательств. В таком случае "хранить верность" минским обязательствам в одностороннем порядке мы точно не будем", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что стороны соглашались следовать именно комплексу всех мер минских соглашений "без изъятий и додумываний".
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения
"Предлагая подготовить проект "дорожной карты", Киеву давался шанс продемонстрировать свою приверженность минским соглашения, от которых они отошли слишком далеко, и восстановить переговорный процесс. Они и продемонстрировали, но только совершенно обратное…" - дополнил Мирошник.
По словам представителя ЛНР, Киев продемонстрировал, что игнорирует обязательства по минским соглашениям.