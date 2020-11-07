https://ria.ru/20201107/donbass-1583507455.html

В ЛНР назвали план Киева по Донбассу набором дешевых манипуляций

В ЛНР назвали план Киева по Донбассу набором дешевых манипуляций

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник предупредил, что в случае попыток Киева... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T12:55

2020-11-07T12:55

2020-11-07T12:55

родион мирошник

донбасс

луганская народная республика

леонид кравчук

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник предупредил, что в случае попыток Киева переписать минские соглашения "хранить верность" минским обязательствам в одностороннем порядке республика не будет.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов" который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил "План действий по Донбассу", чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместного плана.Он подчеркнул, что стороны соглашались следовать именно комплексу всех мер минских соглашений "без изъятий и додумываний".По словам представителя ЛНР, Киев продемонстрировал, что игнорирует обязательства по минским соглашениям.

донбасс

луганская народная республика

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, донбасс, луганская народная республика, леонид кравчук, украина, в мире