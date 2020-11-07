https://ria.ru/20201107/donbass-1583478048.html

Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе

Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал Берлин и Париж отреагировать на действия Киева в Донбассе. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T02:58

2020-11-07T02:58

2020-11-07T09:40

россия

ситуация в днр и лнр

сергей нечаев (дипломат)

верховная рада украины

франция

париж

берлин (город)

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_448cef5747dee0cfa9f7c82933870f6b.jpg

БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал Берлин и Париж отреагировать на действия Киева в Донбассе.С таким заявлением он выступил в статье для Berliner Zeitung, посвященной грядущей годовщине саммита "нормандской четверки", прошедшего 9 декабря 2019 года в столице Франции. Дипломат отметил, что с тех пор удалось провести обмен удерживаемыми лицами и согласовать новое перемирие, которое соблюдается, "хоть и не стопроцентно".Он отметил, что Киев отказывается от прямого диалога с представителями непризнанных республик на юго-востоке Украины, не закрепил в законодательстве "формулу Штайнмайера", регулирующую вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, не способствует согласованию новых участков линии соприкосновения, на которых должен произойти отвод сил. Также посол упоминает решение Верховной рады провести местные выборы 25 октября за исключением неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей."Примечательно, что Киев занят только тем, чтобы критиковать комплекс мер, вместо того чтобы его реализовывать", — отметил посол.Как подчеркнул Нечаев, на Украине прямо признаются, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений нужен лишь для сохранения в силе санкций против Москвы.Он также раскритиковал "дискриминационную" политику Киева в отношении русскоговорящих, которая, по его словам, не ведет к урегулированию конфликта."Таким образом, поведение Киева отодвигает вдаль новый нормандский саммит. Потому что его проведение имеет смысл только при реализации всех парижских решений. А до этого сейчас далеко", — написал Нечаев.Посол заключил, что киевские власти должны наконец признать безальтернативность комплекса мер и всех договоренностей Парижа, иначе "внутриукраинское урегулирование рискует оказаться в тупике",.

https://ria.ru/20201106/donbass-1583471433.html

https://ria.ru/20201106/donbass-1583292088.html

россия

франция

париж

берлин (город)

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, сергей нечаев (дипломат), верховная рада украины, франция, париж, берлин (город), украина, политика