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Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе
Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе
Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал Берлин и Париж отреагировать на действия Киева в Донбассе. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T02:58
2020-11-07T09:40
россия
ситуация в днр и лнр
сергей нечаев (дипломат)
верховная рада украины
франция
париж
берлин (город)
украина
политика
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БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал Берлин и Париж отреагировать на действия Киева в Донбассе.С таким заявлением он выступил в статье для Berliner Zeitung, посвященной грядущей годовщине саммита "нормандской четверки", прошедшего 9 декабря 2019 года в столице Франции. Дипломат отметил, что с тех пор удалось провести обмен удерживаемыми лицами и согласовать новое перемирие, которое соблюдается, "хоть и не стопроцентно".Он отметил, что Киев отказывается от прямого диалога с представителями непризнанных республик на юго-востоке Украины, не закрепил в законодательстве "формулу Штайнмайера", регулирующую вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, не способствует согласованию новых участков линии соприкосновения, на которых должен произойти отвод сил. Также посол упоминает решение Верховной рады провести местные выборы 25 октября за исключением неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей."Примечательно, что Киев занят только тем, чтобы критиковать комплекс мер, вместо того чтобы его реализовывать", — отметил посол.Как подчеркнул Нечаев, на Украине прямо признаются, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений нужен лишь для сохранения в силе санкций против Москвы.Он также раскритиковал "дискриминационную" политику Киева в отношении русскоговорящих, которая, по его словам, не ведет к урегулированию конфликта."Таким образом, поведение Киева отодвигает вдаль новый нормандский саммит. Потому что его проведение имеет смысл только при реализации всех парижских решений. А до этого сейчас далеко", — написал Нечаев.Посол заключил, что киевские власти должны наконец признать безальтернативность комплекса мер и всех договоренностей Парижа, иначе "внутриукраинское урегулирование рискует оказаться в тупике",.
https://ria.ru/20201106/donbass-1583471433.html
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россия, ситуация в днр и лнр, сергей нечаев (дипломат), верховная рада украины, франция, париж, берлин (город), украина, политика

Нечаев призвал Запад отреагировать на действия Киева в Донбассе

02:58 07.11.2020 (обновлено: 09:40 07.11.2020)
 
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
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БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал Берлин и Париж отреагировать на действия Киева в Донбассе.
С таким заявлением он выступил в статье для Berliner Zeitung, посвященной грядущей годовщине саммита "нормандской четверки", прошедшего 9 декабря 2019 года в столице Франции. Дипломат отметил, что с тех пор удалось провести обмен удерживаемыми лицами и согласовать новое перемирие, которое соблюдается, "хоть и не стопроцентно".

"Остальные решения парижского саммита остаются нереализованными, виной чему является позиция украинского правительства", — написал дипломат.

Он отметил, что Киев отказывается от прямого диалога с представителями непризнанных республик на юго-востоке Украины, не закрепил в законодательстве "формулу Штайнмайера", регулирующую вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, не способствует согласованию новых участков линии соприкосновения, на которых должен произойти отвод сил. Также посол упоминает решение Верховной рады провести местные выборы 25 октября за исключением неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей.
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"Примечательно, что Киев занят только тем, чтобы критиковать комплекс мер, вместо того чтобы его реализовывать", — отметил посол.
Как подчеркнул Нечаев, на Украине прямо признаются, что комплекс мер по выполнению Минских соглашений нужен лишь для сохранения в силе санкций против Москвы.
Он также раскритиковал "дискриминационную" политику Киева в отношении русскоговорящих, которая, по его словам, не ведет к урегулированию конфликта.
"Таким образом, поведение Киева отодвигает вдаль новый нормандский саммит. Потому что его проведение имеет смысл только при реализации всех парижских решений. А до этого сейчас далеко", — написал Нечаев.
Посол заключил, что киевские власти должны наконец признать безальтернативность комплекса мер и всех договоренностей Парижа, иначе "внутриукраинское урегулирование рискует оказаться в тупике",.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСергей Нечаев (дипломат)Верховная Рада УкраиныФранцияПарижБерлин (город)УкраинаПолитика
 
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