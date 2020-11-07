https://ria.ru/20201107/demonstranty-1583480835.html

Демонстранты в Нью-Йорке разошлись без столкновений с полицией

Демонстранты в Нью-Йорке разошлись без столкновений с полицией

Участники шествия, праздновавшие в Нью-Йорке "победу Джо Байдена" на президентских выборах, разошлись, столкновений с полицией не было, передает корреспондент... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T06:44

2020-11-07T06:44

2020-11-07T06:44

выборы президента сша — 2020

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583318454_0:74:2901:1706_1400x0_80_0_0_ddd7114f7d3cbf28277869bf5f1482d5.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Участники шествия, праздновавшие в Нью-Йорке "победу Джо Байдена" на президентских выборах, разошлись, столкновений с полицией не было, передает корреспондент РИА Новости.Колонна из нескольких сот человек отправилась от парка Вашингтон-сквер и, дойдя до Мэдисон-сквер, разошлась.Между тем в парке Вашингтон-сквер сейчас несколько сот молодых людей. Никакой акции пока не проходит. Они общаются, катаются на скейтах и велосипедах.

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире