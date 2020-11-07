https://ria.ru/20201107/demonstranty-1583480835.html
Демонстранты в Нью-Йорке разошлись без столкновений с полицией
Демонстранты в Нью-Йорке разошлись без столкновений с полицией
Участники шествия, праздновавшие в Нью-Йорке "победу Джо Байдена" на президентских выборах, разошлись, столкновений с полицией не было, передает корреспондент... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T06:44
2020-11-07T06:44
2020-11-07T06:44
выборы президента сша — 2020
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 7 ноя - РИА Новости. Участники шествия, праздновавшие в Нью-Йорке "победу Джо Байдена" на президентских выборах, разошлись, столкновений с полицией не было, передает корреспондент РИА Новости.Колонна из нескольких сот человек отправилась от парка Вашингтон-сквер и, дойдя до Мэдисон-сквер, разошлась.Между тем в парке Вашингтон-сквер сейчас несколько сот молодых людей. Никакой акции пока не проходит. Они общаются, катаются на скейтах и велосипедах.
нью-йорк (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире