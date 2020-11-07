https://ria.ru/20201107/demokraty-1583560686.html

CNN: Демократы удержали контроль над палатой представителей США

CNN: Демократы удержали контроль над палатой представителей США

Демократическая партия США удержала контроль над палатой представителей конгресса, прогнозирует CNN. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:40

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выборы президента сша — 2020

палата представителей сша

демократическая партия сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Демократическая партия США удержала контроль над палатой представителей конгресса, прогнозирует CNN.Вся палата представителей, в которой 435 голосующих членов, переизбиралась во вторник. Десятки отдельных округов еще продолжают подсчет голосов.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палата представителей сша, демократическая партия сша, сша, в мире