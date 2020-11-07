https://ria.ru/20201107/demokraty-1583560686.html
CNN: Демократы удержали контроль над палатой представителей США
CNN: Демократы удержали контроль над палатой представителей США
Демократическая партия США удержала контроль над палатой представителей конгресса, прогнозирует CNN. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:40
2020-11-07T21:40
2020-11-07T22:11
выборы президента сша — 2020
палата представителей сша
демократическая партия сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156256/17/1562561787_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d1b771cca38c65a4d326a2421939a401.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Демократическая партия США удержала контроль над палатой представителей конгресса, прогнозирует CNN.Вся палата представителей, в которой 435 голосующих членов, переизбиралась во вторник. Десятки отдельных округов еще продолжают подсчет голосов.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156256/17/1562561787_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b7f80057236eb9fccbc4a42b1554d3e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палата представителей сша, демократическая партия сша, сша, в мире