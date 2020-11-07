https://ria.ru/20201107/buddizm-1583484229.html

Системе образования в мире недостает "гигиены эмоций", заявил Далай-лама

Системе образования в мире недостает "гигиены эмоций", заявил Далай-лама

Система образования в мире несовершенна, поскольку преимущественно не дает навыков "гигиены эмоций", умиротворения ума и предотвращения конфликтов, в том числе, РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:13

2020-11-07T08:13

2020-11-07T08:13

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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буддизм

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Система образования в мире несовершенна, поскольку преимущественно не дает навыков "гигиены эмоций", умиротворения ума и предотвращения конфликтов, в том числе, на религиозной почве, заявил Далай-лама на онлайн-учениях для россиян."Конфликты очень часто указывают на то, что того образования, которое сейчас мы получаем в этом мире, недостаточно. Так, помимо физической гигиены тела, необходимо поддерживать гигиену сознания и эмоций. И об этом говорится в буддийской психологии", - сказал Далай-лама.По его словам, обычно люди размышляют так, как их учили в школе и других учебных заведениях, но необходимо мыслить шире, ведь сегодня проблемы и конфликты часто создают вполне образованные люди. "С одной стороны, все стремятся к миру. Но с другой - происходит очень много конфликтов. Например, религия призвана помогать человеку обуздывать свой ум, а, тем не менее, возникают конфликты на религиозной почве. Люди делят других на "своих" и "чужих", говорят "ваша" или "наша" религия - отсюда и возникают проблемы", - отметил буддийский духовный лидер.По его словам, накопленные веками знания буддийской философии и психологии свидетельствуют о необходимости каждому человеку строго следить за "гигиеной эмоций" и обучаться этому, начиная с раннего детства. "Таким образом мы сможем достичь внутреннего умиротворения, согласия в своей семье, в обществе, в мире, где проживают 7 миллиардов человек. Мы должны стараться обуздать гордыню, нетерпение – и взращивать любовь и сострадание", - подчеркнул Далай-лама.Он добавил, что с этим согласны и многие современные ученые, с которыми он общается последние сорок лет, они проявляют интерес к буддийским методам достижения внутреннего умиротворения.Далай-лама впервые проводит учения для российских буддистов онлайн 5-7 ноября. Он общается с россиянами, рассказывает о фундаментальных буддийских трактатах и отвечает на вопросы по видеосвязи из своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии.В учениях принимают участие главные дацаны всех традиционно буддийских регионов России, буддийские центры Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, а также известные представители научного сообщества, не первый год ведущие диалог с Далай-ламой о природе сознания. В их числе Татьяна Черниговская (СПБГУ), академик Константин Анохин (МГУ), Александр Каплан (МГУ), Рубен Апресян (Институт философии РАН), Мария Фаликман (НИУ ВШЭ).Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. Правда, до пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около 1,5 тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше 3 тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете.Организаторами учений выступают Буддийский центр "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управление Камбы-ламы Республики Тыва, Фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва), а также расположенный в столице Центр тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20201105/dalay_lama-1583263726.html

https://ria.ru/20201106/kniga-1583440788.html

https://ria.ru/20201105/buddizm-1583235200.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), тибет, индия, буддизм