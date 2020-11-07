https://ria.ru/20201107/belorussiya-1583538681.html

В Минске российского журналиста доставили в милицию для разбирательства

В Минске российского журналиста доставили в милицию для разбирательства

Гражданин России, сотрудник "МБХ медиа" Роман Попков доставлен в территориальное РУВД в Минске для разбирательства, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:58

2020-11-07T17:58

2020-11-07T17:58

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Гражданин России, сотрудник "МБХ медиа" Роман Попков доставлен в территориальное РУВД в Минске для разбирательства, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе минской милиции."Гражданин России Попков пока доставлен в территориальное РУВД города Минска для разбирательства", - рассказала представитель пресс-службы. При этом собеседница агентства не уточнила обстоятельства, при которых Попков был доставлен в отделение милиции.Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Попков – обозреватель "МБХ медиа", в последний раз он выходил на связь в 13.57 (совпадает с мск) с проспекта Независимости. В это время на проспекте должна была начаться несанкционированная акция протеста – "женский марш".По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", в субботу на двух акциях протеста в Минске – "марше медиков" и "женском марше" - задержаны в общей сложности более 60 человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201107/zaderzhaniya-1583504325.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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