Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201107/belorussiya-1583538681.html
В Минске российского журналиста доставили в милицию для разбирательства
В Минске российского журналиста доставили в милицию для разбирательства
Гражданин России, сотрудник "МБХ медиа" Роман Попков доставлен в территориальное РУВД в Минске для разбирательства, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:58
2020-11-07T17:58
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581450481_0:34:1280:754_1400x0_80_0_0_62bcf2d02f977e70ac50788c1b5380a0.jpg
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Гражданин России, сотрудник "МБХ медиа" Роман Попков доставлен в территориальное РУВД в Минске для разбирательства, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе минской милиции."Гражданин России Попков пока доставлен в территориальное РУВД города Минска для разбирательства", - рассказала представитель пресс-службы. При этом собеседница агентства не уточнила обстоятельства, при которых Попков был доставлен в отделение милиции.Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Попков – обозреватель "МБХ медиа", в последний раз он выходил на связь в 13.57 (совпадает с мск) с проспекта Независимости. В это время на проспекте должна была начаться несанкционированная акция протеста – "женский марш".По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", в субботу на двух акциях протеста в Минске – "марше медиков" и "женском марше" - задержаны в общей сложности более 60 человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201107/zaderzhaniya-1583504325.html
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583511739.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581450481_71:0:1210:854_1400x0_80_0_0_0e659a78535739c0d36395f06868185a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске российского журналиста доставили в милицию для разбирательства

17:58 07.11.2020
 
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии перед началом акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Гражданин России, сотрудник "МБХ медиа" Роман Попков доставлен в территориальное РУВД в Минске для разбирательства, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе минской милиции.
"Гражданин России Попков пока доставлен в территориальное РУВД города Минска для разбирательства", - рассказала представитель пресс-службы. При этом собеседница агентства не уточнила обстоятельства, при которых Попков был доставлен в отделение милиции.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 12:29Протесты в Белоруссии
В Минске задержали несколько десятков протестующих на "марше медиков"
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Попков – обозреватель "МБХ медиа", в последний раз он выходил на связь в 13.57 (совпадает с мск) с проспекта Независимости. В это время на проспекте должна была начаться несанкционированная акция протеста – "женский марш".
По данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", в субботу на двух акциях протеста в Минске – "марше медиков" и "женском марше" - задержаны в общей сложности более 60 человек.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 13:34Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию "без ломки и катастроф"
 
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния