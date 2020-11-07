https://ria.ru/20201107/belorussiya-1583513339.html

Лукашенко рассказал об отношениях с Вашингтоном после выборов в США

Лукашенко рассказал об отношениях с Вашингтоном после выборов в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе президентских выборов в США. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:53

2020-11-07T13:53

2020-11-07T15:52

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577614926_99:0:3070:1671_1400x0_80_0_0_658456e14d98405256353dabdffb8943.jpg

МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе президентских выборов в США."Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях", - сказал глава белорусского государства во время посещения БелАЭС в субботу. Его слова приводит Sputnik Беларусь."Никак не изменятся (отношения - ред.). Ни один - предыдущий (президент Дональд Трамп - ред.), если он уйдет, ни новый (если победителем будет объявлен Джо Байден - ред.), приходящий, - на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего", - заявил глава белорусского государства.Лукашенко тем не менее отметил, что мир изменился, и эту тему он в том числе обсуждал с госсекретарем США Майком Помпео во время его приезда в Минск. "Я ему задал вопрос: вы зачем открыли войну на всех фронтах? Да, вы крупная страна, мощная, но вы не способны сегодня выиграть на всех фронтах эту войну", - сказал он, имея в виду торговые споры США с ЕС и Китаем.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201107/vybory-1583511609.html

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире