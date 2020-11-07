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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/belorussiya-1583513339.html
Лукашенко рассказал об отношениях с Вашингтоном после выборов в США
Лукашенко рассказал об отношениях с Вашингтоном после выборов в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе президентских выборов в США. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:53
2020-11-07T15:52
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе президентских выборов в США."Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях", - сказал глава белорусского государства во время посещения БелАЭС в субботу. Его слова приводит Sputnik Беларусь."Никак не изменятся (отношения - ред.). Ни один - предыдущий (президент Дональд Трамп - ред.), если он уйдет, ни новый (если победителем будет объявлен Джо Байден - ред.), приходящий, - на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего", - заявил глава белорусского государства.Лукашенко тем не менее отметил, что мир изменился, и эту тему он в том числе обсуждал с госсекретарем США Майком Помпео во время его приезда в Минск. "Я ему задал вопрос: вы зачем открыли войну на всех фронтах? Да, вы крупная страна, мощная, но вы не способны сегодня выиграть на всех фронтах эту войну", - сказал он, имея в виду торговые споры США с ЕС и Китаем.Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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дональд трамп, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко рассказал об отношениях с Вашингтоном после выборов в США

13:53 07.11.2020 (обновлено: 15:52 07.11.2020)
 
© AP Photo / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / BelTA
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе президентских выборов в США.
"Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях", - сказал глава белорусского государства во время посещения БелАЭС в субботу. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 13:33Выборы президента США — 2020
Лукашенко назвал выборы в США издевательством над демократией
"Никак не изменятся (отношения - ред.). Ни один - предыдущий (президент Дональд Трамп - ред.), если он уйдет, ни новый (если победителем будет объявлен Джо Байден - ред.), приходящий, - на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего", - заявил глава белорусского государства.
Лукашенко тем не менее отметил, что мир изменился, и эту тему он в том числе обсуждал с госсекретарем США Майком Помпео во время его приезда в Минск. "Я ему задал вопрос: вы зачем открыли войну на всех фронтах? Да, вы крупная страна, мощная, но вы не способны сегодня выиграть на всех фронтах эту войну", - сказал он, имея в виду торговые споры США с ЕС и Китаем.
"Поэтому я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы знаете, что президент там не то, что у нас - "авторитаризм и диктатура". Он там может вообще ничего не решать. Его Конгресс может повязать по рукам и ногам, как это было с Трампом. Дергался-дергался, что-то хотел сделать, срок первый прошел, так ничего и не сделал. В этом его и главная беда", - резюмировал белорусский президент.
Во вторник в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
 
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