https://ria.ru/20201107/belaes-1583510139.html
Лукашенко хочет создать в Белоруссии дочернее предприятие "Росатома"
Лукашенко хочет создать в Белоруссии дочернее предприятие "Росатома"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:25
2020-11-07T13:25
2020-11-07T13:34
белорусская аэс
курчатовский институт
александр лукашенко
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации и возможное строительство дополнительных реакторов на БелАЭС, сообщил в субботу Sputnik Беларусь.По его информации, обсуждение прошло в рамках церемонии по увеличению мощности первого энергоблока станции.Там отмечается, что стороны обсудили темы запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - подчеркнул Лихачев.Лукашенко отметил, что запуск атомной станции откроет Белоруссии новые возможности для национальной экономики и позволит активнее развивать другие сферы, например производство электротранспорта.Однако здесь важно создать собственную батарею, отметил президент, добавив, что в Национальной академии наук Белоруссии давно работают над этим проектом. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться. Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу", - сказал Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/aes-1583198877.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белорусская аэс, курчатовский институт, александр лукашенко, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире
МИНСК, 7 ноя - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
обсудил с гендиректором "Росатома
" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации и возможное строительство дополнительных реакторов на БелАЭС
, сообщил в субботу Sputnik Беларусь.
По его информации, обсуждение прошло в рамках церемонии по увеличению мощности первого энергоблока станции.
"Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что стороны обсудили темы запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - подчеркнул Лихачев.
Лукашенко отметил, что запуск атомной станции откроет Белоруссии новые возможности для национальной экономики и позволит активнее развивать другие сферы, например производство электротранспорта.
Однако здесь важно создать собственную батарею, отметил президент, добавив, что в Национальной академии наук Белоруссии давно работают над этим проектом. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться. Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу", - сказал Лукашенко.