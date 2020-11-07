Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/belaes-1583510139.html
Лукашенко хочет создать в Белоруссии дочернее предприятие "Росатома"
Лукашенко хочет создать в Белоруссии дочернее предприятие "Росатома"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:25
2020-11-07T13:34
белорусская аэс
курчатовский институт
александр лукашенко
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:37:2970:1708_1400x0_80_0_0_63867d8fe51c31ef46fea8e54735497e.jpg
МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации и возможное строительство дополнительных реакторов на БелАЭС, сообщил в субботу Sputnik Беларусь.По его информации, обсуждение прошло в рамках церемонии по увеличению мощности первого энергоблока станции.Там отмечается, что стороны обсудили темы запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - подчеркнул Лихачев.Лукашенко отметил, что запуск атомной станции откроет Белоруссии новые возможности для национальной экономики и позволит активнее развивать другие сферы, например производство электротранспорта.Однако здесь важно создать собственную батарею, отметил президент, добавив, что в Национальной академии наук Белоруссии давно работают над этим проектом. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться. Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу", - сказал Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/aes-1583198877.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_239:0:2970:2048_1400x0_80_0_0_1800a0e0c23b697089eae59ede44b0c8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская аэс, курчатовский институт, александр лукашенко, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире

Лукашенко хочет создать в Белоруссии дочернее предприятие "Росатома"

13:25 07.11.2020 (обновлено: 13:34 07.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации и возможное строительство дополнительных реакторов на БелАЭС, сообщил в субботу Sputnik Беларусь.
По его информации, обсуждение прошло в рамках церемонии по увеличению мощности первого энергоблока станции.
"Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что стороны обсудили темы запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - подчеркнул Лихачев.
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 16:09Акценты
"Вредное" электричество с БелАЭС запретить, выдать йод. Чего хочет Литва?Литва считает небезопасной атомную электростанцию в Гродненской области – БелАЭС. И вообще решила теперь не покупать электричество в Белоруссии. Подбивает на это соседей, а жителям страны на всякий случай раздает таблетки йода.
Лукашенко отметил, что запуск атомной станции откроет Белоруссии новые возможности для национальной экономики и позволит активнее развивать другие сферы, например производство электротранспорта.
Однако здесь важно создать собственную батарею, отметил президент, добавив, что в Национальной академии наук Белоруссии давно работают над этим проектом. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться. Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу", - сказал Лукашенко.
 
Белорусская АЭСКурчатовский институтАлександр ЛукашенкоАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния