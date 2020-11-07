https://ria.ru/20201107/belaes-1583510139.html

Лукашенко хочет создать в Белоруссии дочернее предприятие "Росатома"

Лукашенко хочет создать в Белоруссии дочернее предприятие "Росатома"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации и... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:25

2020-11-07T13:25

2020-11-07T13:34

белорусская аэс

курчатовский институт

александр лукашенко

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации и возможное строительство дополнительных реакторов на БелАЭС, сообщил в субботу Sputnik Беларусь.По его информации, обсуждение прошло в рамках церемонии по увеличению мощности первого энергоблока станции.Там отмечается, что стороны обсудили темы запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - подчеркнул Лихачев.Лукашенко отметил, что запуск атомной станции откроет Белоруссии новые возможности для национальной экономики и позволит активнее развивать другие сферы, например производство электротранспорта.Однако здесь важно создать собственную батарею, отметил президент, добавив, что в Национальной академии наук Белоруссии давно работают над этим проектом. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться. Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу", - сказал Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/aes-1583198877.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, курчатовский институт, александр лукашенко, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, в мире