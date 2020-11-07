https://ria.ru/20201107/bayden-1583563397.html
СМИ сообщили, что Трамп еще не связывался с Байденом
СМИ сообщили, что Трамп еще не связывался с Байденом
Президент США Дональд Трамп до сих пор не связался с Джо Байденом, объявившем в субботу о своем избрании на пост главы государства, передает CNN со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:26
2020-11-07T22:26
2020-11-07T22:26
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:174:2617:1646_1400x0_80_0_0_96cfd52a783662d969ce9749ffc7ee48.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до сих пор не связался с Джо Байденом, объявившем в субботу о своем избрании на пост главы государства, передает CNN со ссылкой на источник."Спустя более чем два часа после того, как Джо Байден согласно прогнозам (телеканалов - ред.) выиграл выборы, президент Трамп не связался с ним", - сообщается на сайте телеканала.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:0:2617:1964_1400x0_80_0_0_e27dbff1ba1e3c06901411dd0896942a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире