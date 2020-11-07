https://ria.ru/20201107/bayden-1583563397.html

СМИ сообщили, что Трамп еще не связывался с Байденом

СМИ сообщили, что Трамп еще не связывался с Байденом

Президент США Дональд Трамп до сих пор не связался с Джо Байденом, объявившем в субботу о своем избрании на пост главы государства, передает CNN со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T22:26

2020-11-07T22:26

2020-11-07T22:26

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп до сих пор не связался с Джо Байденом, объявившем в субботу о своем избрании на пост главы государства, передает CNN со ссылкой на источник."Спустя более чем два часа после того, как Джо Байден согласно прогнозам (телеканалов - ред.) выиграл выборы, президент Трамп не связался с ним", - сообщается на сайте телеканала.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире