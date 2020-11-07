https://ria.ru/20201107/bayden-1583558394.html

Глава МИД Британии назвал победу Байдена очевидной

Глава МИД Британии назвал победу Байдена очевидной

Глава МИД Британии Доминик Рааб поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявив, что дружба Британии и... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:17

2020-11-07T21:17

2020-11-07T21:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

великобритания

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Британии Доминик Рааб поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявив, что дружба Британии и США всегда была "силой добра" в мире.Ранее Байдена поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также первый министр Шотландии Никола Стерджен.О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.

великобритания

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, великобритания, сша, в мире