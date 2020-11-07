https://ria.ru/20201107/bayden-1583558394.html
Глава МИД Британии назвал победу Байдена очевидной
Глава МИД Британии назвал победу Байдена очевидной
Глава МИД Британии Доминик Рааб поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявив, что дружба Британии и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:17
2020-11-07T21:17
2020-11-07T21:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
великобритания
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Британии Доминик Рааб поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявив, что дружба Британии и США всегда была "силой добра" в мире.Ранее Байдена поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также первый министр Шотландии Никола Стерджен.О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, великобритания, сша, в мире