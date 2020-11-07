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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/bayden-1583558394.html
Глава МИД Британии назвал победу Байдена очевидной
Глава МИД Британии назвал победу Байдена очевидной
Глава МИД Британии Доминик Рааб поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявив, что дружба Британии и... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T21:17
2020-11-07T21:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
великобритания
сша
в мире
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ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Британии Доминик Рааб поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявив, что дружба Британии и США всегда была "силой добра" в мире.Ранее Байдена поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также первый министр Шотландии Никола Стерджен.О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.
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дональд трамп, джо байден, великобритания, сша, в мире

Глава МИД Британии назвал победу Байдена очевидной

21:17 07.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Британии Доминик Рааб поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах, заявив, что дружба Британии и США всегда была "силой добра" в мире.

"Хотя некоторые процессы продолжаются, сейчас ясно, что победил Джо Байден. Поздравления избранному президенту и Камале Харрис (кандидат в вице-президенты - ред.). Это была напряженная борьба, и Дональд Трамп боролся изо всех сил. С нетерпением жду работы с новой администрацией – дружба Великобритании и США всегда были силой добра в мире", - написал Рааб.

Ранее Байдена поздравили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также первый министр Шотландии Никола Стерджен.
О своей победе Байден объявил в субботу. Нынешний президент Дональд Трамп заявил, что это объявление преждевременно, поскольку подсчет голосов пока продолжается.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВеликобританияСШАВ мире
 
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