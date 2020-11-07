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Премьер Бельгии поздравил Байдена с победой
Премьер Бельгии поздравил Байдена с победой
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поздравил Джо Байдена с избранием 46-м президентом США. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T20:45
2020-11-07T20:45
2020-11-07T21:00
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поздравил Джо Байдена с избранием 46-м президентом США."Поздравляю с вашим избранием 46-м президентом США. На этих выборах проголосовало рекордное число избирателей. Это демонстрирует динамику политической жизни и демократии США", - написал де Кроо в Twitter.Де Кроо также поздравил Камалу Харрис с тем, что она впервые в истории стала женщиной-вице-президентом. США.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, бельгия, сша, в мире