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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201107/baku-1583524862.html
Баку заявил об отсутствии военных целей на территории Армении
Баку заявил об отсутствии военных целей на территории Армении
Минобороны Азербайджана заявляет, что у Баку нет никаких военных целей на территории Армении. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:44
2020-11-07T15:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что у Баку нет никаких военных целей на территории Армении.Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что ВС Азербайджана обстреляли два села в Сюникской области на юге республики.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html
нагорно-карабахская республика
сша
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минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Баку заявил об отсутствии военных целей на территории Армении

15:44 07.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанский пограничник
Азербайджанский пограничник - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что у Баку нет никаких военных целей на территории Армении.
"Распространенная армянской стороной новость о якобы обстреле с территории Губадлинского района Азербайджана села Давид-Бек вблизи города Гафан Армении является провокационной дезинформацией. Напротив, подразделения вооруженных сил Армении в течение дня подвергали интенсивному обстрелу освобожденные от оккупации села Губадлинского района и позиции подразделений Азербайджанской армии с территории Армении. Азербайджанская армия принимает адекватные меры только против огневых точек противника в пределах наших границ. В очередной раз заявляем, что Азербайджан не имеет никакой военной цели на территории Армении", - информирует пресс-служба военного ведомства.
Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что ВС Азербайджана обстреляли два села в Сюникской области на юге республики.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Вооруженный мужчина в районе Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
10:12Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Карабах призвал ввести санкции против Азербайджана
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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