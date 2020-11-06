https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583455467.html

Сергей Стадлер рассказал, каким был Михаил Жванецкий в обычной жизни

Сергей Стадлер рассказал, каким был Михаил Жванецкий в обычной жизни

Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал РИА Новости о том, что в обычной жизни Михаил Жванецкий был замкнутым и печальным. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:23

2020-11-06T20:23

2020-11-06T20:25

культура

умер михаил борисов

сергей петров

илья ильф

михаил жванецкий

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал РИА Новости о том, что в обычной жизни Михаил Жванецкий был замкнутым и печальным. Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Он пояснил, что познакомился с юмористом на фестивале "Юморина" в Одессе, куда приехал по приглашению Жванецкого. "Юмор – трудный жанр и по-разному к нему можно относиться, но мне кажется, что он (Михаил Жванецкий. – Прим. ред.) обладал большим литературным талантом. И, конечно, останется в истории", – добавил скрипач-виртуоз. Также он назвал юмориста наследником традиции Ильфа и Петрова, обладателем таланта, который не возможно заменить, "особенно в наше время".

https://ria.ru/20201106/mikhail-zhvanetskiy-1583403779.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил борисов, сергей петров, илья ильф, михаил жванецкий