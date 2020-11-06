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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583455467.html
Сергей Стадлер рассказал, каким был Михаил Жванецкий в обычной жизни
Сергей Стадлер рассказал, каким был Михаил Жванецкий в обычной жизни
Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал РИА Новости о том, что в обычной жизни Михаил Жванецкий был замкнутым и печальным. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:23
2020-11-06T20:25
культура
умер михаил борисов
сергей петров
илья ильф
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал РИА Новости о том, что в обычной жизни Михаил Жванецкий был замкнутым и печальным. Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Он пояснил, что познакомился с юмористом на фестивале "Юморина" в Одессе, куда приехал по приглашению Жванецкого. "Юмор – трудный жанр и по-разному к нему можно относиться, но мне кажется, что он (Михаил Жванецкий. – Прим. ред.) обладал большим литературным талантом. И, конечно, останется в истории", – добавил скрипач-виртуоз. Также он назвал юмориста наследником традиции Ильфа и Петрова, обладателем таланта, который не возможно заменить, "особенно в наше время".
https://ria.ru/20201106/mikhail-zhvanetskiy-1583403779.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html
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умер михаил борисов, сергей петров, илья ильф, михаил жванецкий

Сергей Стадлер рассказал, каким был Михаил Жванецкий в обычной жизни

20:23 06.11.2020 (обновлено: 20:25 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги "Жаркое лето [Читать зимой]" в саду скульптур Одесского литературного музея
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги Жаркое лето [Читать зимой] в саду скульптур Одесского литературного музея - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Сергей Поляков
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал РИА Новости о том, что в обычной жизни Михаил Жванецкий был замкнутым и печальным.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.

"В жизни он (Михаил Жванецкий. – Прим. ред.) был человеком очень замкнутым и достаточно печальным, не радостным, не искрометным, как кажется. Так часто говорят о тех, кто умеет смешить на сцене. Это свойство таланта. Люди, которые очень много делают в художественном мире… Думаю, это уже не так интересно, какими они были в жизни, – сказал Стадлер.

Он пояснил, что познакомился с юмористом на фестивале "Юморина" в Одессе, куда приехал по приглашению Жванецкого.
Писатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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"Юмор – трудный жанр и по-разному к нему можно относиться, но мне кажется, что он (Михаил Жванецкий. – Прим. ред.) обладал большим литературным талантом. И, конечно, останется в истории", – добавил скрипач-виртуоз.
Также он назвал юмориста наследником традиции Ильфа и Петрова, обладателем таланта, который не возможно заменить, "особенно в наше время".
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