https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583455467.html
Сергей Стадлер рассказал, каким был Михаил Жванецкий в обычной жизни
Сергей Стадлер рассказал, каким был Михаил Жванецкий в обычной жизни
Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал РИА Новости о том, что в обычной жизни Михаил Жванецкий был замкнутым и печальным. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:23
2020-11-06T20:23
2020-11-06T20:25
культура
умер михаил борисов
сергей петров
илья ильф
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал РИА Новости о том, что в обычной жизни Михаил Жванецкий был замкнутым и печальным. Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Он пояснил, что познакомился с юмористом на фестивале "Юморина" в Одессе, куда приехал по приглашению Жванецкого. "Юмор – трудный жанр и по-разному к нему можно относиться, но мне кажется, что он (Михаил Жванецкий. – Прим. ред.) обладал большим литературным талантом. И, конечно, останется в истории", – добавил скрипач-виртуоз. Также он назвал юмориста наследником традиции Ильфа и Петрова, обладателем таланта, который не возможно заменить, "особенно в наше время".
https://ria.ru/20201106/mikhail-zhvanetskiy-1583403779.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил борисов, сергей петров, илья ильф, михаил жванецкий
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Скрипач-виртуоз Сергей Стадлер рассказал РИА Новости о том, что в обычной жизни Михаил Жванецкий был замкнутым и печальным.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"В жизни он (Михаил Жванецкий. – Прим. ред.) был человеком очень замкнутым и достаточно печальным, не радостным, не искрометным, как кажется. Так часто говорят о тех, кто умеет смешить на сцене. Это свойство таланта. Люди, которые очень много делают в художественном мире… Думаю, это уже не так интересно, какими они были в жизни, – сказал Стадлер.
Он пояснил, что познакомился с юмористом на фестивале "Юморина" в Одессе, куда приехал по приглашению Жванецкого.
"Юмор – трудный жанр и по-разному к нему можно относиться, но мне кажется, что он (Михаил Жванецкий. – Прим. ред.) обладал большим литературным талантом. И, конечно, останется в истории", – добавил скрипач-виртуоз.
Также он назвал юмориста наследником традиции Ильфа и Петрова, обладателем таланта, который не возможно заменить, "особенно в наше время".