https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583453404.html

Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет

Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет

Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщила Алла Пугачева. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:16

2020-11-06T20:16

2020-11-06T20:17

умер михаил жванецкий

культура

россия

михаил жванецкий

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщила Алла Пугачева.В прошлом месяце Жванецкий заявил о прекращении публичных выступлений из-за возраста. Также жаловался на плохое самочувствие.Михаил ЖванецкийСоветский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Во времена студенчества он начал выступаь с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России."Символ эпохи"Президент Владимир Путин выразил соболезнование близким сатирика.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта.Коллеги погибшего по сцене также выразили соболезнование и отметили его неоценимый вклад в культуру.Представитель Жванецкого Олег Сташкевич сообщил РИА Новости, что из-за ограничений по коронавирусу прощание с сатириков проводить не планируют."Пандемия. Мы не можем его проводить", - отметил он. Отвечая на вопрос о причинах смерти, собеседник агентства отметил, что Жванецкий болел.

https://ria.ru/20201106/lyubimyy-odessit-skonchalsya-mikhail-zhvanetskiy-1583433650.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html

https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, культура, россия, михаил жванецкий