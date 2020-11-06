Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет
20:16 06.11.2020 (обновлено: 20:17 06.11.2020)
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в театре имени Вахтангова
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет, сообщила Алла Пугачева.
"Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она в Instagram.
Вчера, 18:22КультураЛюбимый одессит: скончался Михаил ЖванецкийНа 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.
В прошлом месяце Жванецкий заявил о прекращении публичных выступлений из-за возраста. Также жаловался на плохое самочувствие.
Михаил Жванецкий
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Во времена студенчества он начал выступаь с миниатюрами, которые сам писал. В 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин, а через некоторое время он пригласил Жванецкого на должность заведующего литературной частью.
За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему всесоюзную известность. Выступал писатель и самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.
Жванецкий — автор более чем десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
"Символ эпохи"
Президент Владимир Путин выразил соболезнование близким сатирика.
"Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах. И за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком", - говорится в телеграмме главы государства.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Жванецкого человеком огромного таланта.
"Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ – лучшее признание для автора... Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память Мастеру", - написал он Twitter.
Коллеги погибшего по сцене также выразили соболезнование и отметили его неоценимый вклад в культуру.
Представитель Жванецкого Олег Сташкевич сообщил РИА Новости, что из-за ограничений по коронавирусу прощание с сатириков проводить не планируют.
"Пандемия. Мы не можем его проводить", - отметил он. Отвечая на вопрос о причинах смерти, собеседник агентства отметил, что Жванецкий болел.