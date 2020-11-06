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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583450567.html
Ямпольская назвала Жванецкого неповторимым
Ямпольская назвала Жванецкого неповторимым
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что народный артист РФ Михаил Жванецкий был неповторим, а его фразы у большинства россиян... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:50
2020-11-06T19:50
умер михаил жванецкий
россия
елена ямпольская
госдума рф
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что народный артист РФ Михаил Жванецкий был неповторим, а его фразы у большинства россиян "записаны на подкорку".Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Ямпольская отметила, что говорить в связи с кончиной Жванецкого об уходе эпохи – банально и неточно.Она рассказала, что у нее, как и у многих, была своя история отношений с артистом - посиделки в совместных поездках, "легкие (обязательные для него) ухаживания".Она добавила, что в ближайшие дни стоит ожидать большое количество панегириков. "Позволю себе предположить, что это не совсем в стиле Жванецкого. Совсем не в стиле, точнее. В нем не было однозначности. Зато была неповторимость. За каждое бриллиантовое слово - спасибо, Михаил Михайлович. Остальное забудется. Это - останется", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20201106/lyubimyy-odessit-skonchalsya-mikhail-zhvanetskiy-1583433650.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
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умер михаил жванецкий, россия, елена ямпольская, госдума рф, михаил жванецкий

Ямпольская назвала Жванецкого неповторимым

19:50 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что народный артист РФ Михаил Жванецкий был неповторим, а его фразы у большинства россиян "записаны на подкорку".
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
Михаил Жванецкий. Монолог Турникеты. 1982 год - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 18:22Культура
Любимый одессит: скончался Михаил ЖванецкийНа 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.
Ямпольская отметила, что говорить в связи с кончиной Жванецкого об уходе эпохи – банально и неточно.

"Эпоха Жванецкого ушла раньше. Но куда ушла? В область преданий и мифов, в анналы и на скрижали. У большинства из нас фразы Жванецкого записаны на подкорку. Скажешь и зачастую не поймешь, что сказанное - цитата", - написала Ямпольская в Facebook.

Она рассказала, что у нее, как и у многих, была своя история отношений с артистом - посиделки в совместных поездках, "легкие (обязательные для него) ухаживания".
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на премьере фильма Юморист - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 16:33
Биография Михаила Жванецкого

"Взаимное лицеприятие оборвалось мгновенно. Молодой на тот момент журналистке он не простил язвительных строк в адрес Аллы Пугачевой. Такая верность давней дружбе, безусловно, делала ему честь. Надо уметь рвать и ссориться, оскорбляясь за своих друзей", - рассказала Ямпольская.

Она добавила, что в ближайшие дни стоит ожидать большое количество панегириков. "Позволю себе предположить, что это не совсем в стиле Жванецкого. Совсем не в стиле, точнее. В нем не было однозначности. Зато была неповторимость. За каждое бриллиантовое слово - спасибо, Михаил Михайлович. Остальное забудется. Это - останется", - подчеркнула парламентарий.
Владимир Путин и Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 18:00Культура
Путин выразил соболезнования родным и близким Жванецкого
 
Умер Михаил ЖванецкийРоссияЕлена ЯмпольскаяГосдума РФМихаил Жванецкий
 
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