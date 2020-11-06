https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583450567.html

Ямпольская назвала Жванецкого неповторимым

Ямпольская назвала Жванецкого неповторимым

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что народный артист РФ Михаил Жванецкий был неповторим, а его фразы у большинства россиян... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:50

2020-11-06T19:50

2020-11-06T19:50

умер михаил жванецкий

россия

елена ямпольская

госдума рф

михаил жванецкий

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что народный артист РФ Михаил Жванецкий был неповторим, а его фразы у большинства россиян "записаны на подкорку".Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Ямпольская отметила, что говорить в связи с кончиной Жванецкого об уходе эпохи – банально и неточно.Она рассказала, что у нее, как и у многих, была своя история отношений с артистом - посиделки в совместных поездках, "легкие (обязательные для него) ухаживания".Она добавила, что в ближайшие дни стоит ожидать большое количество панегириков. "Позволю себе предположить, что это не совсем в стиле Жванецкого. Совсем не в стиле, точнее. В нем не было однозначности. Зато была неповторимость. За каждое бриллиантовое слово - спасибо, Михаил Михайлович. Остальное забудется. Это - останется", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20201106/lyubimyy-odessit-skonchalsya-mikhail-zhvanetskiy-1583433650.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html

https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583427046.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, россия, елена ямпольская, госдума рф, михаил жванецкий