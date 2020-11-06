Ямпольская назвала Жванецкого неповторимым
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская отметила, что народный артист РФ Михаил Жванецкий был неповторим, а его фразы у большинства россиян "записаны на подкорку".
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
Вчера, 18:22КультураЛюбимый одессит: скончался Михаил ЖванецкийНа 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.
Ямпольская отметила, что говорить в связи с кончиной Жванецкого об уходе эпохи – банально и неточно.
"Эпоха Жванецкого ушла раньше. Но куда ушла? В область преданий и мифов, в анналы и на скрижали. У большинства из нас фразы Жванецкого записаны на подкорку. Скажешь и зачастую не поймешь, что сказанное - цитата", - написала Ямпольская в Facebook.
Она рассказала, что у нее, как и у многих, была своя история отношений с артистом - посиделки в совместных поездках, "легкие (обязательные для него) ухаживания".
Вчера, 16:33Биография Михаила Жванецкого
"Взаимное лицеприятие оборвалось мгновенно. Молодой на тот момент журналистке он не простил язвительных строк в адрес Аллы Пугачевой. Такая верность давней дружбе, безусловно, делала ему честь. Надо уметь рвать и ссориться, оскорбляясь за своих друзей", - рассказала Ямпольская.
Она добавила, что в ближайшие дни стоит ожидать большое количество панегириков. "Позволю себе предположить, что это не совсем в стиле Жванецкого. Совсем не в стиле, точнее. В нем не было однозначности. Зато была неповторимость. За каждое бриллиантовое слово - спасибо, Михаил Михайлович. Остальное забудется. Это - останется", - подчеркнула парламентарий.