https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583420477.html
Коллега Жванецкого рассказал о ненавистниках сатирика
Коллега Жванецкого рассказал о ненавистниках сатирика
Сатирик Михаил Жванецкий был любимцем публики, но многие и ненавидели его, писали о нем "ужасные вещи", ему недодано любви, рассказал РИА Новости писатель и... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:44
2020-11-06T17:44
2020-11-06T18:11
культура
умер михаил жванецкий
россия
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий был любимцем публики, но многие и ненавидели его, писали о нем "ужасные вещи", ему недодано любви, рассказал РИА Новости писатель и телеведущий Андрей Максимов, работавший с сатириком над передачей "Дежурный по стране".Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет."Вы знаете, мы очень привыкли говорить о том, что Жванецкий был любимцем народа, что его все очень любили. Это правда, но, помимо тех людей, которые любили Жванецкого, очень многие его ненавидели, писали про него ужасные вещи в интернете. И мне кажется, что Жванецкому не додано нашей любви, и все, что мы сейчас можем делать со Жванецким, это читать его книжки, слушать то, что он говорил, и пытаться понять то, что говорил один из самых мудрых людей, которых я в своей жизни видел ", - сказал Максимов.Он подчеркнул, что Жванецкий был "безусловный мудрец и безусловный борец, человек, который был очень мудрый и при этом умел бороться за свои идеи".
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583403605.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, россия, михаил жванецкий
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Сатирик Михаил Жванецкий
был любимцем публики, но многие и ненавидели его, писали о нем "ужасные вещи", ему недодано любви, рассказал РИА Новости писатель и телеведущий Андрей Максимов, работавший с сатириком над передачей "Дежурный по стране".
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"Вы знаете, мы очень привыкли говорить о том, что Жванецкий был любимцем народа, что его все очень любили. Это правда, но, помимо тех людей, которые любили Жванецкого, очень многие его ненавидели, писали про него ужасные вещи в интернете. И мне кажется, что Жванецкому не додано нашей любви, и все, что мы сейчас можем делать со Жванецким, это читать его книжки, слушать то, что он говорил, и пытаться понять то, что говорил один из самых мудрых людей, которых я в своей жизни видел ", - сказал Максимов.
Он подчеркнул, что Жванецкий был "безусловный мудрец и безусловный борец, человек, который был очень мудрый и при этом умел бороться за свои идеи".