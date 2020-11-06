https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583419217.html

Умер сатирик Михаил Жванецкий

Умер сатирик Михаил Жванецкий

Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:39

2020-11-06T17:39

2020-11-06T17:39

умер михаил жванецкий

россия

московский театр миниатюр

аркадий райкин

михаил жванецкий

роман карцев

одесса

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий умер на 87 году жизни. О смерти писателя сообщила Алла Пугачева."Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала певица в Instagram.В октябре сатирик заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Также он жаловался на плохое самочувствие."Человек-эпоха"Евгений Петросян выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги."Жванецкий — это человек-эпоха. Великий остроумец, мыслитель, философ, писатель, исполнитель. Он без преувеличения титан своего жанра, первооткрыватель, ярчайший стилист, он удивительный совершенно исполнитель, которому нет аналогов", — заявил он в комментарии РИА Новости.Также свои соболезнования выразил Максим Галкин, который назвал Жванецкого классиком."Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло", — поделился он."Лечащий врач страны"Сатирик Семен Альтов поделился мнением, что выступления перед публикой для Жванецкого были сродни аппарату искусственной вентиляции легких — это поддерживало в нем жизнь. Но его монологи в такой же мере были нужны и тем, кто приходил его послушать."Ощущение, что ушел лечащий врач всей нашей страны. Он был диагностом, ставил диагноз коротко, мудро, точно, что не всегда людям приятно, но без этого лечение невозможно. До последнего, почти до последнего времени выходил на сцену, в Питере он собирал БКЗ, Октябрьский зал, четыре тысячи, полный зал", — рассказал он РИА Новости. Советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам.Еще студентом Жванецкий начал выступать в самодеятельности с авторскими миниатюрами, а в 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин. Впоследствии он пригласил его на должность заведующего литературной частью.За период работы здесь Жванецкий написал около трех сотен миниатюр для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему популярность. Помимо этого он выступал самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре "Эрмитаж". В 1988 году он создал Московский театр миниатюр.Из-под пера Жванецкого вышли более десятка книг. За свою карьеру он стал лауреатом множества премий. В 2012 году Жванецкий получил звание народного артиста России.

https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, россия, московский театр миниатюр, аркадий райкин, михаил жванецкий, роман карцев, одесса