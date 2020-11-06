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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413313.html
Ушел Михаил Жванецкий. "Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут"
Ушел Михаил Жванецкий. "Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут"
Уход Михаила Жванецкого — резкий, неожиданный, почти непредопределенный. "Почти" — потому что сам Михаил Михайлович все же незадолго до кончины объявил об... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:59
2020-11-06T19:46
андрей максимов
москва
культура
умер михаил жванецкий
россия-1 (телеканал)
аркадий райкин
михаил жванецкий
роман карцев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Уход Михаила Жванецкого — резкий, неожиданный, почти непредопределенный. "Почти" — потому что сам Михаил Михайлович все же незадолго до кончины объявил об отказе от публичных выступлений. Это повод остановиться, обернуться и посмотреть на все его творчество. Теперь там уже не прибавится ни строчки: все сказано, все написано, все проговорено — Жванецкий становится частью нашей общей литературной истории.Есть несколько признаков гениальности писателя. Первый из них — истинный гений всегда самоироничен. И вот этого качества Михаилу Жванецкому как раз хватало с лихвой: пожалуй, не было ни на отечественной эстраде, ни тем более в литературе того, кто к самому себе относился с такой зубодробительной иронией, как он.Ни на секунду не "забронзовевший", он своим острым умом мог выделить слабые точки любого человека — но начинал-то с себя.Второй признак — это умение вести литературный диалог. И здесь у Жванецкого были более чем достойные соратники и собеседники: он, конечно, был наследником Аверченко и Зощенко с их короткими бытовыми зарисовками. Почти с натуры, при минимуме вымысла, внимании к деталям и с абсолютно четкой, можно даже сказать, филигранной словесной формулировкой. Неслучайно его тексты мгновенно разлетались на цитаты.Он был смел в этом творческом диалоге — можете представить, чего стоило начинающему автору-самоучке подойти ко всесильному Аркадию Райкину и передать ему свои произведения!Мэтр обладал феноменальным художественным вкусом — и взял Жванецкого к себе на работу, в свой театр завлитом — а значит, и автором. Райкин потом дал творчеству Жванецкого идеальную характеристику: "умение улавливать фантастичность действительности". И вот на этой внутренней парадоксальности, сочетании лирики, сдобренной просторечием, — Жванецкий и выстраивает свой собственный литературный язык — третий признак любого гения.И наконец, четвертый, наиболее важный. Гений — всегда демиург. Он создает целый мир, наносит его на литературную карту — и тут Михаил Жванецкий совершает подвиг патриотизма. Он описывает и фиксирует жизнь и язык Одессы, своего родного города. Он всегда был и остался настоящим одесситом, который так или иначе вкрапляет в свои тексты разговоры во дворах, споры на Привозе, сплетни на Дерибасовской и просто очередные слухи этого вечно молодого, шумного и неизменно живого города.Свою Одессу Жванецкий сделал общей — единой для всех, вне границ, вне исторических рамок.Он был бескомпромиссен и откровенен, причем иногда совершенно безжалостен. Одним из его последних "громких" текстов стал "Девушка и дедушка", за который на него во многом обиделись некоторые популярные телекомики. Жванецкий, как всегда, одной фразой описал состояние современного юмористического телевидения: "Это телевидение, это не для умных, дед. Для рейтинга в лоб надо. Дома будешь намекать бабке своей, а с экрана — репризой в дых!"Михаил Михайлович всегда выделялся: в любом концерте, где он был в числе участников, даже не имело смысла говорить о том, кто станет главной звездой. Вот появлялся Жванецкий с неизменным портфелем, доставал оттуда свежеотпечатанные листы и начинал читать. Если старое и знакомое — прекрасно, а если новое — то еще лучше.Его выход на эстраду был праздником, фонтаном эмоций — за годы он отработал каждый жест, свою манеру: чуть отвести руку с листочком, говорить с легкой паузой после каждого предложения.Мы все это видели — его программа "Дежурный по стране", которая выходила вплоть до декабря прошлого года, была одним из самых популярных вечерних шоу на телевидении. Впрочем, слово "шоу" к Жванецкому не очень применимо. Скорее, это был театр — и он был автором, режиссером, демиургом этого многосерийного спектакля. И в глазах всегда горел лукавый огонек, и полет мысли был ярок и стремителен — даже несмотря на почтенный возраст. Да он и писал так. Короткой фразой. Отрывистыми предложениями. Каждое — завершенная мысль. Каждая — цельный образ. Множество мелких деталей, почти чеховских, которые, кажется, ничего не значат, но вместе сплетаются в единое полотно.Он любил своих друзей — тех же Карцева и Ильченко, с которыми начинал работать еще в одесской самодеятельности, — и периодически отдавал им свои тексты (как те же знаменитые "Раки", которые были сперва по пять, но большие — но вчера, а сегодня по три, но маленькие).И в этих гомерически смешных строчках тоже было ощущение дня сегодняшнего. Да нет — любого дня, когда мы жалеем о том, что было вчера, а сегодня уже не вернешь. Так что берите по пять и берегите сегодня — тех, кто большие. А то завтра будут только маленькие.
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андрей максимов, москва, умер михаил жванецкий, россия-1 (телеканал), аркадий райкин, михаил жванецкий, роман карцев

Ушел Михаил Жванецкий. "Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут"

17:59 06.11.2020 (обновлено: 19:46 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Уход Михаила Жванецкого — резкий, неожиданный, почти непредопределенный. "Почти" — потому что сам Михаил Михайлович все же незадолго до кончины объявил об отказе от публичных выступлений. Это повод остановиться, обернуться и посмотреть на все его творчество. Теперь там уже не прибавится ни строчки: все сказано, все написано, все проговорено — Жванецкий становится частью нашей общей литературной истории.
Есть несколько признаков гениальности писателя. Первый из них — истинный гений всегда самоироничен. И вот этого качества Михаилу Жванецкому как раз хватало с лихвой: пожалуй, не было ни на отечественной эстраде, ни тем более в литературе того, кто к самому себе относился с такой зубодробительной иронией, как он.
Ни на секунду не "забронзовевший", он своим острым умом мог выделить слабые точки любого человека — но начинал-то с себя.
© РИА Новости / Алексей Бойцов

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время выступления

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время выступления
1 из 6

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время выступления

© РИА Новости / Алексей Бойцов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (слева направо) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф"

Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков
2 из 6

Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (слева направо) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

Писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий на Конгрессе интеллигенции России

Писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий на Конгрессе интеллигенции России
3 из 6

Писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий на Конгрессе интеллигенции России

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий (слева направо)

Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий
4 из 6

Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий (слева направо)

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий (слева) и основатель театра "Лицедеи", клоун-мим Вячеслав Полунин на церемонии вручения премии "Триумф"

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий (слева) и основатель театра Лицедеи, клоун-мим Вячеслав Полунин на церемонии вручения премии Триумф
5 из 6

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий (слева) и основатель театра "Лицедеи", клоун-мим Вячеслав Полунин на церемонии вручения премии "Триумф"

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля
6 из 6

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 6

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время выступления

© РИА Новости / Алексей Бойцов
2 из 6

Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (слева направо) в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 6

Писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий на Конгрессе интеллигенции России

© РИА Новости / Владимир Вяткин
4 из 6

Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий (слева направо)

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
5 из 6

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий (слева) и основатель театра "Лицедеи", клоун-мим Вячеслав Полунин на церемонии вручения премии "Триумф"

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
6 из 6

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Второй признак — это умение вести литературный диалог. И здесь у Жванецкого были более чем достойные соратники и собеседники: он, конечно, был наследником Аверченко и Зощенко с их короткими бытовыми зарисовками. Почти с натуры, при минимуме вымысла, внимании к деталям и с абсолютно четкой, можно даже сказать, филигранной словесной формулировкой. Неслучайно его тексты мгновенно разлетались на цитаты.
Он был смел в этом творческом диалоге — можете представить, чего стоило начинающему автору-самоучке подойти ко всесильному Аркадию Райкину и передать ему свои произведения!
Мэтр обладал феноменальным художественным вкусом — и взял Жванецкого к себе на работу, в свой театр завлитом — а значит, и автором. Райкин потом дал творчеству Жванецкого идеальную характеристику: "умение улавливать фантастичность действительности". И вот на этой внутренней парадоксальности, сочетании лирики, сдобренной просторечием, — Жванецкий и выстраивает свой собственный литературный язык — третий признак любого гения.
И наконец, четвертый, наиболее важный. Гений — всегда демиург. Он создает целый мир, наносит его на литературную карту — и тут Михаил Жванецкий совершает подвиг патриотизма. Он описывает и фиксирует жизнь и язык Одессы, своего родного города. Он всегда был и остался настоящим одесситом, который так или иначе вкрапляет в свои тексты разговоры во дворах, споры на Привозе, сплетни на Дерибасовской и просто очередные слухи этого вечно молодого, шумного и неизменно живого города.
Свою Одессу Жванецкий сделал общей — единой для всех, вне границ, вне исторических рамок.
Он был бескомпромиссен и откровенен, причем иногда совершенно безжалостен. Одним из его последних "громких" текстов стал "Девушка и дедушка", за который на него во многом обиделись некоторые популярные телекомики. Жванецкий, как всегда, одной фразой описал состояние современного юмористического телевидения: "Это телевидение, это не для умных, дед. Для рейтинга в лоб надо. Дома будешь намекать бабке своей, а с экрана — репризой в дых!"
Михаил Михайлович всегда выделялся: в любом концерте, где он был в числе участников, даже не имело смысла говорить о том, кто станет главной звездой. Вот появлялся Жванецкий с неизменным портфелем, доставал оттуда свежеотпечатанные листы и начинал читать. Если старое и знакомое — прекрасно, а если новое — то еще лучше.
Его выход на эстраду был праздником, фонтаном эмоций — за годы он отработал каждый жест, свою манеру: чуть отвести руку с листочком, говорить с легкой паузой после каждого предложения.
© РИА Новости / Антон Денисов

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий после окончания записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия"

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
1 из 2

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий после окончания записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия"

© РИА Новости / Антон Денисов
© Фото : пресс-служба "России 1"Михаил Жванецкий в "Дежурном по стране" говорит о том, о чем почти не рассказывают в новостях и итоговых программах госканала
Михаил Жванецкий в Дежурном по стране говорит о том, о чем почти не рассказывают в новостях и итоговых программах госканала
2 из 2
Михаил Жванецкий в "Дежурном по стране" говорит о том, о чем почти не рассказывают в новостях и итоговых программах госканала
© Фото : пресс-служба "России 1"
1 из 2

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий после окончания записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия"

© РИА Новости / Антон Денисов
2 из 2
Михаил Жванецкий в "Дежурном по стране" говорит о том, о чем почти не рассказывают в новостях и итоговых программах госканала
© Фото : пресс-служба "России 1"
Мы все это видели — его программа "Дежурный по стране", которая выходила вплоть до декабря прошлого года, была одним из самых популярных вечерних шоу на телевидении. Впрочем, слово "шоу" к Жванецкому не очень применимо. Скорее, это был театр — и он был автором, режиссером, демиургом этого многосерийного спектакля. И в глазах всегда горел лукавый огонек, и полет мысли был ярок и стремителен — даже несмотря на почтенный возраст.
Да он и писал так. Короткой фразой. Отрывистыми предложениями. Каждое — завершенная мысль. Каждая — цельный образ. Множество мелких деталей, почти чеховских, которые, кажется, ничего не значат, но вместе сплетаются в единое полотно.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.03.2019
6 марта 2019, 08:00Культура
"Одно неловкое движение — и вы отец": меткие фразы Михаила Жванецкого
Он любил своих друзей — тех же Карцева и Ильченко, с которыми начинал работать еще в одесской самодеятельности, — и периодически отдавал им свои тексты (как те же знаменитые "Раки", которые были сперва по пять, но большие — но вчера, а сегодня по три, но маленькие).
И в этих гомерически смешных строчках тоже было ощущение дня сегодняшнего. Да нет — любого дня, когда мы жалеем о том, что было вчера, а сегодня уже не вернешь. Так что берите по пять и берегите сегодня — тех, кто большие. А то завтра будут только маленькие.

Ушел мудрец, который мог описать происходящее с иронией и сатирой, нежностью и теплотой. Так, чтобы захотелось восхититься, прослезиться — и поменять все к лучшему. Сотворить маленькое чудо в ответ на те волшебства, которые проделывали с нами тексты Михаила Жванецкого.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги Жаркое лето [Читать зимой] в саду скульптур Одесского литературного музея - РИА Новости, 1920, 04.06.2019
4 июня 2019, 08:00Культура
Михаил Жванецкий: "Дела идут хорошо — вот что плохо!"
КультураАндрей МаксимовМоскваУмер Михаил ЖванецкийРоссия-1 (телеканал)Аркадий РайкинМихаил ЖванецкийРоман Карцев
 
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