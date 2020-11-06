https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583405836.html
Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Жванецкого
Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Жванецкого
Российские телеканалы меняют сетку вещания после известия о смерти сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:50
2020-11-06T16:50
2020-11-06T18:09
культура
умер михаил жванецкий
михаил жванецкий
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские телеканалы меняют сетку вещания после известия о смерти сатирика Михаила Жванецкого.Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "ТВ Центра", телеканал в связи со смертью сатирика покажет в пятницу в 23.10 документальный фильм "В поисках Жванецкого".Телеканал НТВ сообщил, что также меняет сетку вещания: в субботу в 00.15 будет показан повтор программы "Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий".В пресс-службе телеканала "Россия 1" сообщили, что в пятницу в 23.40 покажут премьеру – документальный фильм "Мой первый Жванецкий". Также в воскресенье в 18.10 телеканал покажет передачу "Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт".
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404958.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, общество
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Российские телеканалы меняют сетку вещания после известия о смерти сатирика Михаила Жванецкого
.
Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "ТВ Центра", телеканал в связи со смертью сатирика покажет в пятницу в 23.10 документальный фильм "В поисках Жванецкого".
Телеканал НТВ сообщил, что также меняет сетку вещания: в субботу в 00.15 будет показан повтор программы "Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий".
В пресс-службе телеканала "Россия 1" сообщили, что в пятницу в 23.40 покажут премьеру – документальный фильм "Мой первый Жванецкий". Также в воскресенье в 18.10 телеканал покажет передачу "Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт".