https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583405836.html

Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Жванецкого

Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Жванецкого

Российские телеканалы меняют сетку вещания после известия о смерти сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:50

2020-11-06T16:50

2020-11-06T18:09

культура

умер михаил жванецкий

михаил жванецкий

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские телеканалы меняют сетку вещания после известия о смерти сатирика Михаила Жванецкого.Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "ТВ Центра", телеканал в связи со смертью сатирика покажет в пятницу в 23.10 документальный фильм "В поисках Жванецкого".Телеканал НТВ сообщил, что также меняет сетку вещания: в субботу в 00.15 будет показан повтор программы "Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий".В пресс-службе телеканала "Россия 1" сообщили, что в пятницу в 23.40 покажут премьеру – документальный фильм "Мой первый Жванецкий". Также в воскресенье в 18.10 телеканал покажет передачу "Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт".

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404958.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, общество