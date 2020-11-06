Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583405836.html
Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Жванецкого
Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Жванецкого
Российские телеканалы меняют сетку вещания после известия о смерти сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:50
2020-11-06T18:09
культура
умер михаил жванецкий
михаил жванецкий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583399247_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_ff95d20ff36038eb9e8ea1db7bc66b84.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские телеканалы меняют сетку вещания после известия о смерти сатирика Михаила Жванецкого.Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "ТВ Центра", телеканал в связи со смертью сатирика покажет в пятницу в 23.10 документальный фильм "В поисках Жванецкого".Телеканал НТВ сообщил, что также меняет сетку вещания: в субботу в 00.15 будет показан повтор программы "Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий".В пресс-службе телеканала "Россия 1" сообщили, что в пятницу в 23.40 покажут премьеру – документальный фильм "Мой первый Жванецкий". Также в воскресенье в 18.10 телеканал покажет передачу "Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт".
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404958.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583399247_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_cb504a24b66eb400f13dbd1b0fd7ce37.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, общество

Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Жванецкого

16:50 06.11.2020 (обновлено: 18:09 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в театре имени Вахтангова
Писатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские телеканалы меняют сетку вещания после известия о смерти сатирика Михаила Жванецкого.
Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "ТВ Центра", телеканал в связи со смертью сатирика покажет в пятницу в 23.10 документальный фильм "В поисках Жванецкого".
Телеканал НТВ сообщил, что также меняет сетку вещания: в субботу в 00.15 будет показан повтор программы "Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий".
В пресс-службе телеканала "Россия 1" сообщили, что в пятницу в 23.40 покажут премьеру – документальный фильм "Мой первый Жванецкий". Также в воскресенье в 18.10 телеканал покажет передачу "Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт".
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:48Культура
Стало известно о состоянии здоровья Жванецкого в последние месяцы
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийМихаил ЖванецкийОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния