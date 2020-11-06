https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404958.html

Стало известно о состоянии здоровья Жванецкого в последние месяцы

Стало известно о состоянии здоровья Жванецкого в последние месяцы

Сатирик Семен Альтов в беседе с "360" рассказал, что в последние месяцы Михаил Жванецкий чувствовал себя плохо. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:48

2020-11-06T16:48

2020-11-06T18:54

культура

умер михаил жванецкий

россия

аркадий райкин

михаил жванецкий

одесса

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сатирик Семен Альтов в беседе с "360" рассказал, что в последние месяцы Михаил Жванецкий чувствовал себя плохо.Он напомнил, что Жванецкий выходил на сцену, когда ему было уже более 80 лет. При этом сатирик собирал на своих выступлениях по четыре тысячи человек."Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. То, что он отказался от выступлений — наверное, лишившись этого кислорода… Возможно, именно это и приблизило конец", — подытожил Альтов.О смерти Михаила Жванецкого стало известно днем в пятницу. Сатирику было 86 лет. В начале октября Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие.Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота и работал в Одесском порту механиком по кранам.Во время учебы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые писал сам. В 1963 году Аркадий Райкин включил его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Позднее он пригласил сатирика на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему известность. Кроме того, он выступал самостоятельно. Помимо этого, Жванецкий написал более десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583393725.html

россия

одесса

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, россия, аркадий райкин, михаил жванецкий, одесса