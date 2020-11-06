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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404958.html
Стало известно о состоянии здоровья Жванецкого в последние месяцы
Стало известно о состоянии здоровья Жванецкого в последние месяцы
Сатирик Семен Альтов в беседе с "360" рассказал, что в последние месяцы Михаил Жванецкий чувствовал себя плохо. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:48
2020-11-06T18:54
культура
умер михаил жванецкий
россия
аркадий райкин
михаил жванецкий
одесса
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сатирик Семен Альтов в беседе с "360" рассказал, что в последние месяцы Михаил Жванецкий чувствовал себя плохо.Он напомнил, что Жванецкий выходил на сцену, когда ему было уже более 80 лет. При этом сатирик собирал на своих выступлениях по четыре тысячи человек."Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. То, что он отказался от выступлений — наверное, лишившись этого кислорода… Возможно, именно это и приблизило конец", — подытожил Альтов.О смерти Михаила Жванецкого стало известно днем в пятницу. Сатирику было 86 лет. В начале октября Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие.Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота и работал в Одесском порту механиком по кранам.Во время учебы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые писал сам. В 1963 году Аркадий Райкин включил его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Позднее он пригласил сатирика на должность заведующего литературной частью.За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему известность. Кроме того, он выступал самостоятельно. Помимо этого, Жванецкий написал более десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
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умер михаил жванецкий, россия, аркадий райкин, михаил жванецкий, одесса

Стало известно о состоянии здоровья Жванецкого в последние месяцы

16:48 06.11.2020 (обновлено: 18:54 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сатирик Семен Альтов в беседе с "360" рассказал, что в последние месяцы Михаил Жванецкий чувствовал себя плохо.
"Я знаю, что он был плох, что плохо ходил. Мне говорили", — сказал Альтов.
Он напомнил, что Жванецкий выходил на сцену, когда ему было уже более 80 лет. При этом сатирик собирал на своих выступлениях по четыре тысячи человек.
"Эта ответная любовь зала была ему нужна. Она, как аппарат искусственного дыхания, поддерживала его. То, что он отказался от выступлений — наверное, лишившись этого кислорода… Возможно, именно это и приблизило конец", — подытожил Альтов.
О смерти Михаила Жванецкого стало известно днем в пятницу. Сатирику было 86 лет. В начале октября Жванецкий объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Артист также жаловался на плохое самочувствие.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на премьере фильма Юморист - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:33
Биография Михаила Жванецкого
Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Он окончил Одесский институт инженеров морского флота и работал в Одесском порту механиком по кранам.
Во время учебы он начал выступать в самодеятельности с миниатюрами, которые писал сам. В 1963 году Аркадий Райкин включил его произведения в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Позднее он пригласил сатирика на должность заведующего литературной частью.
За время работы в театре Жванецкий написал около 300 миниатюр и монологов, которые принесли ему известность. Кроме того, он выступал самостоятельно. Помимо этого, Жванецкий написал более десятка книг. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:06Культура
В Госдуме назвали творчество Жванецкого эпохой для сатиры
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийРоссияАркадий РайкинМихаил ЖванецкийОдесса
 
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