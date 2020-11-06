https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583399463.html
Министр культуры Крыма назвала смерть Жванецкого большой утратой
Министр культуры Крыма назвала смерть Жванецкого большой утратой
Смерть Михаила Жванецкого - большая утрата для эстрады, всей России и Крыма, где он часто выступал, сказала РИА Новости министр культуры Крыма Арина... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:28
2020-11-06T16:28
2020-11-06T16:28
культура
умер михаил жванецкий
арина новосельская
михаил жванецкий
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Смерть Михаила Жванецкого - большая утрата для эстрады, всей России и Крыма, где он часто выступал, сказала РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.Она добавила, что лично несколько раз пересекалась и общалась со Жванецким, это было именно в Крыму, в Ялте, уже много лет назад, во время его приезда на полуостров.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583393725.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, арина новосельская, михаил жванецкий, республика крым