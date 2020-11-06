https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583393725.html

В Госдуме назвали творчество Жванецкого эпохой для сатиры

В Госдуме назвали творчество Жванецкого эпохой для сатиры

Сатирик Михаил Жванецкий прожил достойную жизнь, он стал эпохой для сатирической литературы, а его произведения были направлены на то, чтобы сделать людей... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:06

2020-11-06T16:06

2020-11-06T16:08

культура

умер михаил жванецкий

госдума рф

елена драпеко

михаил жванецкий

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий прожил достойную жизнь, он стал эпохой для сатирической литературы, а его произведения были направлены на то, чтобы сделать людей лучше, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет."У меня о нем самые лучшие впечатления как о человеке, прежде всего. Но, конечно, его творчество - это целая эпоха в такой специальной литературе, сатирической. С тех пор многие из его афоризмов ходят в народе и уже стали народными поговорками. Поэтому, конечно, очень жалко, он достойно прожил свою жизнь, очень правильно прожил ее. Никогда не гнулся под власть, никогда не поддакивал народу, говорил нам правду в лицо, что он о нас думает обо всех. И очень добрым был человеком. Его сатира никогда не была злобной. Она всегда была доброй и направлена на то, чтобы сделать людей лучше. Поэтому Жванецкий - это конечно большая утрата для нас всех", - сказала Драпеко РИА Новости.Она также рассказала, что встречалась с ним лично несколько раз. "Много лет назад мы с ним вместе были на юбилее "Жигулей", автомобильного завода. Выступали там на юбилее", - поделилась воспоминаниями Драпеко.Позже, когда Драпеко уже стала депутатом, Жванецкий выступал на празднике в Государственной думе, рассказала она."Очень милый, добрый обходительный человек", - сказала Драпеко.

https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583392343.html

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583390611.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, госдума рф, елена драпеко, михаил жванецкий, общество