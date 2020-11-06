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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583390611.html
В Мосгордуме призвали увековечить память о Жванецком
В Мосгордуме призвали увековечить память о Жванецком
Сатирик Михаил Жванецкий - уникальный человек, память о нем должна быть увековечена, мы рассмотрим предложения, которые поступят, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:53
2020-11-06T16:06
культура
умер михаил жванецкий
россия
московская городская дума
михаил жванецкий
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий - уникальный человек, память о нем должна быть увековечена, мы рассмотрим предложения, которые поступят, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти сатирика Михаила Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой.По его словам, увековечить память могут табличкой, но могут поступить и другие предложения. "С удовольствием рассмотрим и уверен, что поддержим", - заключил Герасимов.
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умер михаил жванецкий, россия, московская городская дума, михаил жванецкий, общество

В Мосгордуме призвали увековечить память о Жванецком

15:53 06.11.2020 (обновлено: 16:06 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги "Жаркое лето [Читать зимой]" в саду скульптур Одесского литературного музея
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги Жаркое лето [Читать зимой] в саду скульптур Одесского литературного музея - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Сергей Поляков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий - уникальный человек, память о нем должна быть увековечена, мы рассмотрим предложения, которые поступят, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти сатирика Михаила Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой.
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"Этот человек - уникальный, память о нем будет жива в его потрясающем творчестве, но, конечно, и мы должны будем увековечить его память, такой удивительный человек жил рядом с нами. И мы, конечно, должны его помнить. Память о нем будет увековечена", - сообщил Герасимов.

По его словам, увековечить память могут табличкой, но могут поступить и другие предложения. "С удовольствием рассмотрим и уверен, что поддержим", - заключил Герасимов.
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийРоссияМосковская городская думаМихаил ЖванецкийОбщество
 
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