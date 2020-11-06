В Мосгордуме призвали увековечить память о Жванецком
15:53 06.11.2020 (обновлено: 16:06 06.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги "Жаркое лето [Читать зимой]" в саду скульптур Одесского литературного музея
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий - уникальный человек, память о нем должна быть увековечена, мы рассмотрим предложения, которые поступят, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти сатирика Михаила Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой.
"Этот человек - уникальный, память о нем будет жива в его потрясающем творчестве, но, конечно, и мы должны будем увековечить его память, такой удивительный человек жил рядом с нами. И мы, конечно, должны его помнить. Память о нем будет увековечена", - сообщил Герасимов.
По его словам, увековечить память могут табличкой, но могут поступить и другие предложения. "С удовольствием рассмотрим и уверен, что поддержим", - заключил Герасимов.