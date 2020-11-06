https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583390611.html

В Мосгордуме призвали увековечить память о Жванецком

В Мосгордуме призвали увековечить память о Жванецком

Сатирик Михаил Жванецкий - уникальный человек, память о нем должна быть увековечена, мы рассмотрим предложения, которые поступят, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:53

2020-11-06T15:53

2020-11-06T16:06

культура

умер михаил жванецкий

россия

московская городская дума

михаил жванецкий

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий - уникальный человек, память о нем должна быть увековечена, мы рассмотрим предложения, которые поступят, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти сатирика Михаила Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой.По его словам, увековечить память могут табличкой, но могут поступить и другие предложения. "С удовольствием рассмотрим и уверен, что поддержим", - заключил Герасимов.

https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583392343.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, россия, московская городская дума, михаил жванецкий, общество