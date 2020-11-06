https://ria.ru/20201106/zhurnalisty-1583377849.html

Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов

Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов

Россия до сих пор не получила ответа от США на официальные обращения в связи с нападениями в этой стране на представителей российских СМИ в июле, заявил в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:52

2020-11-06T14:52

2020-11-06T14:55

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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Россия до сих пор не получила ответа от США на официальные обращения в связи с нападениями в этой стране на представителей российских СМИ в июле, заявил в пятницу зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Он добавил, что полицейских не было рядом не только в момент атаки, они также отказались прибыть даже на место происшествия. С таким же отношением россияне столкнулись и в полицейском участке, куда они обратились за помощью, отметил Буякевич."Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в Госдепартамент США по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле сего года. Вновь настоятельно призываем Вашингтон выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов и требуем расследовать все нападения на репортеров", - подчеркнул дипломат.В июле российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

https://ria.ru/20201029/napadenie-1582125063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, портленд, сша, в мире