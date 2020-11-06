Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов
"Вызывает беспокойство и безнаказанность правонарушителей. Возмущены бездействием представителей американских правоохранительных органов по поводу нападения на корреспондентов съёмочной группы российского "Первого канала" в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародёров и были вынуждены самостоятельно обороняться. В итоге они получили травмы и лишились профессиональной аппаратуры", - сказал Буякевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.
Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.
В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.
В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.
Задержаны как минимум десять человек.
Задержаны как минимум десять человек.
У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.
У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.
Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.
Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.
Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.
В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.
В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.
"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.
"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.
Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.
Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.
Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.
Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.
Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.
Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.
Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.
Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.
В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.
В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.
Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.
Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.
Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.
В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.
Задержаны как минимум десять человек.
У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.
Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.
Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.
В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.
"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.
Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.
Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.
Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.
Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.
В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.
Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.