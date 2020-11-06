Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/zhurnalisty-1583377849.html
Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов
Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов
Россия до сих пор не получила ответа от США на официальные обращения в связи с нападениями в этой стране на представителей российских СМИ в июле, заявил в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:52
2020-11-06T14:55
выборы президента сша — 2020
россия
обсе
портленд
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583119459_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fd3aa6e944b409d1b7ff66868a92282f.jpg
ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Россия до сих пор не получила ответа от США на официальные обращения в связи с нападениями в этой стране на представителей российских СМИ в июле, заявил в пятницу зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Он добавил, что полицейских не было рядом не только в момент атаки, они также отказались прибыть даже на место происшествия. С таким же отношением россияне столкнулись и в полицейском участке, куда они обратились за помощью, отметил Буякевич."Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в Госдепартамент США по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле сего года. Вновь настоятельно призываем Вашингтон выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов и требуем расследовать все нападения на репортеров", - подчеркнул дипломат.В июле российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
https://ria.ru/20201029/napadenie-1582125063.html
россия
портленд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583119459_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_029238f338bfaee2253caa561c004bb6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, портленд, сша, в мире

Москва не получила ответ США по нападениям на российских журналистов

14:52 06.11.2020 (обновлено: 14:55 06.11.2020)
 
© AP Photo / Matt SlocumПротестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Matt Slocum
Читать ria.ru в
ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Россия до сих пор не получила ответа от США на официальные обращения в связи с нападениями в этой стране на представителей российских СМИ в июле, заявил в пятницу зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

"Вызывает беспокойство и безнаказанность правонарушителей. Возмущены бездействием представителей американских правоохранительных органов по поводу нападения на корреспондентов съёмочной группы российского "Первого канала" в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародёров и были вынуждены самостоятельно обороняться. В итоге они получили травмы и лишились профессиональной аппаратуры", - сказал Буякевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Он добавил, что полицейских не было рядом не только в момент атаки, они также отказались прибыть даже на место происшествия. С таким же отношением россияне столкнулись и в полицейском участке, куда они обратились за помощью, отметил Буякевич.
"Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в Госдепартамент США по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле сего года. Вновь настоятельно призываем Вашингтон выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности журналистов и требуем расследовать все нападения на репортеров", - подчеркнул дипломат.
Протест в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:26
МИД прокомментировал нападение на российских журналистов в США
В июле российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
 
Выборы президента США — 2020РоссияОБСЕПортлендСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния