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https://ria.ru/20201106/zhivotnye-1583446015.html
Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 для животных
Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 для животных
Кошки и собаки, привитые вакциной Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") от коронавируса COVID-19 для животных, чувствуют себя хорошо,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:24
2020-11-06T19:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
воз
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кошки и собаки, привитые вакциной Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") от коронавируса COVID-19 для животных, чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Россельхознадзора."С 20 октября ФГБУ "ВНИИЗЖ" приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках. Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы, и в настоящее время у животных не отмечается каких-либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения. Помимо этого, запланированы испытания вакцины на пушных зверях (норки и другие)", - говорится в сообщении.При этом Россельхознадзор указывает, что с момента начала распространения COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, и до сегодняшнего дня не установлен первичный источник возбудителя заболевания, а также достоверно не определена роль животных в распространении инфекции."Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) сошлись во мнении, что наиболее вероятным экологическим резервуаром вируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши, однако существует вероятность того, что перед первым случаем инфицирования человека, возбудитель прошел пассаж на животном другого вида, являющимся промежуточным хозяином", - отмечается в сообщении.Так, предполагается, что подобным промежуточным хозяином могло быть сельскохозяйственное, дикое или одомашненное дикое животное. Россельхознадзор также приводит данные о выявлении инфицированных COVID-19 животных разных видов в 17 странах мира, где такие факты были зарегистрированы. Например, в России и Германии коронавирус был выявлен у кошек, в Гонконге (КНР) - у кошек и собак.При этом в США COVID-19 был зарегистрирован как у кошек и собак, так и в звероводческих хозяйствах и среди больших кошек (тигры, львы). "Наибольшее межвидовое распространение это заболевание получило в США, что закономерно соответствует первому месту этой страны по количеству зараженных людей", - указывает российское ведомство.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/norka-1583365013.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), воз, общество

Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 для животных

19:24 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловКошка породы девон-рекс
Кошка породы девон-рекс - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кошки и собаки, привитые вакциной Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") от коронавируса COVID-19 для животных, чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"С 20 октября ФГБУ "ВНИИЗЖ" приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках. Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы, и в настоящее время у животных не отмечается каких-либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения. Помимо этого, запланированы испытания вакцины на пушных зверях (норки и другие)", - говорится в сообщении.
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При этом Россельхознадзор указывает, что с момента начала распространения COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, и до сегодняшнего дня не установлен первичный источник возбудителя заболевания, а также достоверно не определена роль животных в распространении инфекции.
"Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) сошлись во мнении, что наиболее вероятным экологическим резервуаром вируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши, однако существует вероятность того, что перед первым случаем инфицирования человека, возбудитель прошел пассаж на животном другого вида, являющимся промежуточным хозяином", - отмечается в сообщении.
Так, предполагается, что подобным промежуточным хозяином могло быть сельскохозяйственное, дикое или одомашненное дикое животное. Россельхознадзор также приводит данные о выявлении инфицированных COVID-19 животных разных видов в 17 странах мира, где такие факты были зарегистрированы. Например, в России и Германии коронавирус был выявлен у кошек, в Гонконге (КНР) - у кошек и собак.
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При этом в США COVID-19 был зарегистрирован как у кошек и собак, так и в звероводческих хозяйствах и среди больших кошек (тигры, львы). "Наибольшее межвидовое распространение это заболевание получило в США, что закономерно соответствует первому месту этой страны по количеству зараженных людей", - указывает российское ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ВОЗОбщество
 
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