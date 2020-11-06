Россельхознадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 для животных
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кошки и собаки, привитые вакциной Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") от коронавируса COVID-19 для животных, чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"С 20 октября ФГБУ "ВНИИЗЖ" приступил к клиническим испытаниям экспериментального образца вакцины от COVID-19 для животных на 40 кошках и 40 собаках. Целевые виды животных (собаки и кошки) были иммунизированы, и в настоящее время у животных не отмечается каких-либо негативных реакций как со стороны общего состояния здоровья, так и на месте введения. Помимо этого, запланированы испытания вакцины на пушных зверях (норки и другие)", - говорится в сообщении.
При этом Россельхознадзор указывает, что с момента начала распространения COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, и до сегодняшнего дня не установлен первичный источник возбудителя заболевания, а также достоверно не определена роль животных в распространении инфекции.
"Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) сошлись во мнении, что наиболее вероятным экологическим резервуаром вируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши, однако существует вероятность того, что перед первым случаем инфицирования человека, возбудитель прошел пассаж на животном другого вида, являющимся промежуточным хозяином", - отмечается в сообщении.
Так, предполагается, что подобным промежуточным хозяином могло быть сельскохозяйственное, дикое или одомашненное дикое животное. Россельхознадзор также приводит данные о выявлении инфицированных COVID-19 животных разных видов в 17 странах мира, где такие факты были зарегистрированы. Например, в России и Германии коронавирус был выявлен у кошек, в Гонконге (КНР) - у кошек и собак.
При этом в США COVID-19 был зарегистрирован как у кошек и собак, так и в звероводческих хозяйствах и среди больших кошек (тигры, львы). "Наибольшее межвидовое распространение это заболевание получило в США, что закономерно соответствует первому месту этой страны по количеству зараженных людей", - указывает российское ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.