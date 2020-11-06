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Краснодарский край
https://ria.ru/20201106/zhile-1583356599.html
Власти Кубани назвали сроки переселения жителей из аварийного жилья
Власти Кубани назвали сроки переселения жителей из аварийного жилья
Власти Краснодарского края до конца 2022 года переселят из аварийного жилья 224 человека, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:18
2020-11-06T15:18
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2022 года переселят из аварийного жилья 224 человека, сообщает администрация региона.Уточняется, что на эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено около 240 миллионов рублей."Жители региона получат ключи от новых квартир благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Их переселят из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года", - добавили в ведомстве.Масштабное переселение жителей Кубани из аварийного жилищного фонда началось в 2009 году. За все время реализации программы расселено более 12 тысяч человек из 651 дома. На эти цели было выделено более 7 миллиардов рублей. С 2019 года работа ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/kuban-1583178299.html
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общество

Власти Кубани назвали сроки переселения жителей из аварийного жилья

15:18 06.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2022 года переселят из аварийного жилья 224 человека, сообщает администрация региона.
"По этапу 2021-2022 годов адресной программы запланировано переселить 224 человека из 11 аварийных домов. Новые квартиры появятся у жителей Ленинградского района, а также Афипского и Черноморского городских поселений Северского района", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Трембицкого.
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Уточняется, что на эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено около 240 миллионов рублей.
"Жители региона получат ключи от новых квартир благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Их переселят из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года", - добавили в ведомстве.
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Краснодарский крайОбщество
 
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