https://ria.ru/20201106/zhile-1583356599.html

Власти Кубани назвали сроки переселения жителей из аварийного жилья

Власти Кубани назвали сроки переселения жителей из аварийного жилья

Власти Краснодарского края до конца 2022 года переселят из аварийного жилья 224 человека, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:18

2020-11-06T15:18

2020-11-06T15:18

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2022 года переселят из аварийного жилья 224 человека, сообщает администрация региона.Уточняется, что на эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено около 240 миллионов рублей."Жители региона получат ключи от новых квартир благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Их переселят из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года", - добавили в ведомстве.Масштабное переселение жителей Кубани из аварийного жилищного фонда началось в 2009 году. За все время реализации программы расселено более 12 тысяч человек из 651 дома. На эти цели было выделено более 7 миллиардов рублей. С 2019 года работа ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/kuban-1583178299.html

https://ria.ru/20201105/sud-1583127148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество