Власти Кубани назвали сроки переселения жителей из аварийного жилья
КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края до конца 2022 года переселят из аварийного жилья 224 человека, сообщает администрация региона.
"По этапу 2021-2022 годов адресной программы запланировано переселить 224 человека из 11 аварийных домов. Новые квартиры появятся у жителей Ленинградского района, а также Афипского и Черноморского городских поселений Северского района", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Александра Трембицкого.
Уточняется, что на эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено около 240 миллионов рублей.
"Жители региона получат ключи от новых квартир благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Их переселят из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года", - добавили в ведомстве.
Масштабное переселение жителей Кубани из аварийного жилищного фонда началось в 2009 году. За все время реализации программы расселено более 12 тысяч человек из 651 дома. На эти цели было выделено более 7 миллиардов рублей. С 2019 года работа ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".