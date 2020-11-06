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В Швеции призвали привлечь женщин к обсуждению контроля над вооружениями
В Швеции призвали привлечь женщин к обсуждению контроля над вооружениями
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что женщины должны иметь возможность участвовать в дискуссиях по контролю над вооружениями в контексте развитиях новых... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:48
2020-11-06T18:48
анн линде (мид швеции)
швеция
в мире
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что женщины должны иметь возможность участвовать в дискуссиях по контролю над вооружениями в контексте развитиях новых военных технологий.Она отметила, что развитие в сфере гиперзвукового оружия и кибероружия уже "на опасной траектории" из-за угроз взаимного непонимания. "Ставки ужасающе высоки, потому что любая ошибка будет иметь катастрофические гуманитарные последствия", - добавила Линде.Министр отметила, что несмотря на всю сложность ситуации, "вызов приспособления к техническому развитию и навигации в политически сложной среде не являются чем-то новым". "Это суть контроля над вооружениями. В самом деле, контроль над вооружениями и мультилатерализм (многосторонний подход к международным отношениям - ред.) сейчас нужны как никогда", - заявила она.По ее словам, "необходимо восстановить статус" этой политики на мировой арене и Швеция придерживается нескольких приоритетов в процессе "переосмысливания" контроля над вооружениям. Она отметила, что это углубление понимания новых военных технологий и того, как они влияют на мир и стабильность, "чтобы мы могли определить, как лучше всего работать с ними с точки зрения контроля над вооружениям", это требует подключения ключевых игроков, гражданского общества, академиков.Линде особенно подчеркнула, что в этих дискуссиях на равных должны участвовать женщины. "Женщины должны иметь равные возможности участвовать в этих дискуссиях и гендерноравная перспектива является существенной", - заявила она.Вторым приоритетом она назвала защиту многостороннего подхода в международных делах, "основанного на правилах мирового порядка". "Существующие договоры по контролю над вооружениями должны быть защищены и укреплены", - заявила она.В этом контексте, продолжила она, Швеция призывает США и Россию "оперативно договориться о продлении СНВ-3". "Недавние переговоры между сторонами могут привести, как можно надеяться, к конкретным результатам. Будет приветствоваться китайское участие далее (в контроле над ядерным оружием), а также включение нестратегического ядерного оружия", - добавила она.Также необходимо гарантировать "гуманитарное" измерение в сфере новых военных технологий, имея в виду сохранение контроля со стороны общества над новым технологиями. "Ответственность не должна переноситься на уровень машин", - пояснила она.Швеция также считает приоритетом укрепление возможностей верификации для обеспечения транспарентности в сфере вооружений. Наконец, контроль над вооружениями должен быть целенаправленным, чтобы учитывать всех акторов и все возможности.
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анн линде (мид швеции), швеция, в мире

В Швеции призвали привлечь женщин к обсуждению контроля над вооружениями

18:48 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что женщины должны иметь возможность участвовать в дискуссиях по контролю над вооружениями в контексте развитиях новых военных технологий.

"Если мы не будем идти в ногу с этим (развитием новых военных технологий - ред.), то риски очевидны - применение новых вооружений с неизвестными и далеко идущими последствиями, опасная и затратная гонка вооружений, высокая нестабильность, попадание чувствительных технологий не в те руки, если назвать только некоторые из них", - заявила она на конференции "2020. Догоняя технологии, переосмысляя контроль над вооружениями".

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Она отметила, что развитие в сфере гиперзвукового оружия и кибероружия уже "на опасной траектории" из-за угроз взаимного непонимания. "Ставки ужасающе высоки, потому что любая ошибка будет иметь катастрофические гуманитарные последствия", - добавила Линде.
Министр отметила, что несмотря на всю сложность ситуации, "вызов приспособления к техническому развитию и навигации в политически сложной среде не являются чем-то новым". "Это суть контроля над вооружениями. В самом деле, контроль над вооружениями и мультилатерализм (многосторонний подход к международным отношениям - ред.) сейчас нужны как никогда", - заявила она.
По ее словам, "необходимо восстановить статус" этой политики на мировой арене и Швеция придерживается нескольких приоритетов в процессе "переосмысливания" контроля над вооружениям. Она отметила, что это углубление понимания новых военных технологий и того, как они влияют на мир и стабильность, "чтобы мы могли определить, как лучше всего работать с ними с точки зрения контроля над вооружениям", это требует подключения ключевых игроков, гражданского общества, академиков.
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Линде особенно подчеркнула, что в этих дискуссиях на равных должны участвовать женщины. "Женщины должны иметь равные возможности участвовать в этих дискуссиях и гендерноравная перспектива является существенной", - заявила она.
Вторым приоритетом она назвала защиту многостороннего подхода в международных делах, "основанного на правилах мирового порядка". "Существующие договоры по контролю над вооружениями должны быть защищены и укреплены", - заявила она.
В этом контексте, продолжила она, Швеция призывает США и Россию "оперативно договориться о продлении СНВ-3". "Недавние переговоры между сторонами могут привести, как можно надеяться, к конкретным результатам. Будет приветствоваться китайское участие далее (в контроле над ядерным оружием), а также включение нестратегического ядерного оружия", - добавила она.
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Также необходимо гарантировать "гуманитарное" измерение в сфере новых военных технологий, имея в виду сохранение контроля со стороны общества над новым технологиями. "Ответственность не должна переноситься на уровень машин", - пояснила она.
Швеция также считает приоритетом укрепление возможностей верификации для обеспечения транспарентности в сфере вооружений. Наконец, контроль над вооружениями должен быть целенаправленным, чтобы учитывать всех акторов и все возможности.
 
Анн Линде (МИД Швеции)ШвецияВ мире
 
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