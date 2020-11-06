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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201106/zarplata-1583347250.html
Зарплаты на промпредприятиях Москвы за 10 лет увеличились в 2,5 раза
Зарплаты на промпредприятиях Москвы за 10 лет увеличились в 2,5 раза
Средняя заработная плата работников предприятий обрабатывающей промышленности Москвы с 2010 года выросла более чем в 2,5 раза, а с учетом инфляции — на 60%,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:35
2020-11-06T12:35
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
экономика
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Средняя заработная плата работников предприятий обрабатывающей промышленности Москвы с 2010 года выросла более чем в 2,5 раза, а с учетом инфляции — на 60%, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В Москве сегодня работают более 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности, доля которых в структуре валового регионального продукта, по данным городских властей, выросла с 2010 года на 3,4 процентных пункта до 16,2%."Вместе с увеличением объемов производства растет и доход работников предприятий. Так, с 2010 года к концу 2019 года заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности с учетом инфляции выросла на 60%. Положительная динамика сохранилась и в этом году: за период с января по июль среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности столицы на 5,3% больше чем в аналогичном периоде 2019 года", — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что за последние три года самый активный рост заработной платы зафиксирован у работников предприятий по производству бумаги, готовых металлических изделий и электрического оборудования."С 2017 года активнее всего увеличивались доходы сотрудников предприятий по выпуску бумаги и бумажных изделий - рост составил 67% или 55,4% с учетом инфляции. На втором месте находятся предприятия по производству готовых металлических изделий с натуральным ростом почти в 66% или в 54,5% с учетом инфляции. Третью строчку занимают производства электрического оборудования с ростом на 53% или 41,2%, соответственно", — пояснил глава ведомства.По данным ДИПП, за первые восемь месяцев 2020 года средняя заработная плата сотрудников предприятий по производству бумаги и бумажных изделий составила 86,4 тысячи рублей, предприятий по производству готовых металлических изделий - 84,1 тысячи рублей, а электрического оборудования - 80,7 тысячи рублей.
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александр прохоров, москва, экономика

Зарплаты на промпредприятиях Москвы за 10 лет увеличились в 2,5 раза

12:35 06.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Средняя заработная плата работников предприятий обрабатывающей промышленности Москвы с 2010 года выросла более чем в 2,5 раза, а с учетом инфляции — на 60%, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В Москве сегодня работают более 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности, доля которых в структуре валового регионального продукта, по данным городских властей, выросла с 2010 года на 3,4 процентных пункта до 16,2%.
"Вместе с увеличением объемов производства растет и доход работников предприятий. Так, с 2010 года к концу 2019 года заработная плата сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности с учетом инфляции выросла на 60%. Положительная динамика сохранилась и в этом году: за период с января по июль среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности столицы на 5,3% больше чем в аналогичном периоде 2019 года", — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров уточнил, что за последние три года самый активный рост заработной платы зафиксирован у работников предприятий по производству бумаги, готовых металлических изделий и электрического оборудования.
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"С 2017 года активнее всего увеличивались доходы сотрудников предприятий по выпуску бумаги и бумажных изделий - рост составил 67% или 55,4% с учетом инфляции. На втором месте находятся предприятия по производству готовых металлических изделий с натуральным ростом почти в 66% или в 54,5% с учетом инфляции. Третью строчку занимают производства электрического оборудования с ростом на 53% или 41,2%, соответственно", — пояснил глава ведомства.
По данным ДИПП, за первые восемь месяцев 2020 года средняя заработная плата сотрудников предприятий по производству бумаги и бумажных изделий составила 86,4 тысячи рублей, предприятий по производству готовых металлических изделий - 84,1 тысячи рублей, а электрического оборудования - 80,7 тысячи рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМоскваЭкономика
 
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