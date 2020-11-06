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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201106/zaderzhaniya-1583356499.html
В Минске прошли задержания на протестном женском марше
В Минске прошли задержания на протестном женском марше
Сотрудники белорусского ОМОН задержали около десяти участниц протестного "женского марша" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:15
2020-11-06T15:10
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Сотрудники белорусского ОМОН задержали около десяти участниц протестного "женского марша" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиция призвала провести в пятницу в Минске женскую протестную акцию в поддержку 73-летней белорусской оппозиционной активистки Нины Багинской. В четверг вечером в минской милиции РИА Новости сообщили, что в квартире Багинской прошел обыск с санкции прокурора. Багинская известна тем, что в течение многих лет регулярно выходит на акции оппозиции, держа большой, самостоятельно сшитый бело-красно-белый флаг.Акция была назначена на 13.00 (совпадает с мск) в сквере на улице Пулихова возле парка Горького в центре Минска.К началу несанкционированного мероприятия в сквере сгруппировались около десятка его участниц, которые простояли там около 10 минут. К месту проведения акции подъехали милицейские микроавтобусы и забрали всех стоящих группой женщин, после чего уехали по улице Первомайской.Обычно протестные "женские марши" проходят в Минске по субботам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201106/destabilizatsiya-1583319726.html
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7 495 645-6601
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353
60
Задержания участниц женского марша в Минске
В Минске протестный женский марш. ОМОН задержал около десятка участниц, передает корреспондент РИА Новости.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске прошли задержания на протестном женском марше

13:15 06.11.2020 (обновлено: 15:10 06.11.2020)
 
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Сотрудники белорусского ОМОН задержали около десяти участниц протестного "женского марша" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиция призвала провести в пятницу в Минске женскую протестную акцию в поддержку 73-летней белорусской оппозиционной активистки Нины Багинской. В четверг вечером в минской милиции РИА Новости сообщили, что в квартире Багинской прошел обыск с санкции прокурора. Багинская известна тем, что в течение многих лет регулярно выходит на акции оппозиции, держа большой, самостоятельно сшитый бело-красно-белый флаг.
Акция была назначена на 13.00 (совпадает с мск) в сквере на улице Пулихова возле парка Горького в центре Минска.
К началу несанкционированного мероприятия в сквере сгруппировались около десятка его участниц, которые простояли там около 10 минут. К месту проведения акции подъехали милицейские микроавтобусы и забрали всех стоящих группой женщин, после чего уехали по улице Первомайской.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 10:26Протесты в Белоруссии
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Обычно протестные "женские марши" проходят в Минске по субботам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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