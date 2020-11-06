https://ria.ru/20201106/zaderzhaniya-1583356499.html

В Минске прошли задержания на протестном женском марше

В Минске прошли задержания на протестном женском марше

Сотрудники белорусского ОМОН задержали около десяти участниц протестного "женского марша" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:15

2020-11-06T13:15

2020-11-06T15:10

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583380202_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_de8b83b4d6733b468d211ed335e530d9.jpg

МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Сотрудники белорусского ОМОН задержали около десяти участниц протестного "женского марша" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиция призвала провести в пятницу в Минске женскую протестную акцию в поддержку 73-летней белорусской оппозиционной активистки Нины Багинской. В четверг вечером в минской милиции РИА Новости сообщили, что в квартире Багинской прошел обыск с санкции прокурора. Багинская известна тем, что в течение многих лет регулярно выходит на акции оппозиции, держа большой, самостоятельно сшитый бело-красно-белый флаг.Акция была назначена на 13.00 (совпадает с мск) в сквере на улице Пулихова возле парка Горького в центре Минска.К началу несанкционированного мероприятия в сквере сгруппировались около десятка его участниц, которые простояли там около 10 минут. К месту проведения акции подъехали милицейские микроавтобусы и забрали всех стоящих группой женщин, после чего уехали по улице Первомайской.Обычно протестные "женские марши" проходят в Минске по субботам.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201106/destabilizatsiya-1583319726.html

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержания участниц женского марша в Минске В Минске протестный женский марш. ОМОН задержал около десятка участниц, передает корреспондент РИА Новости. 2020-11-06T13:15 true PT0M22S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире