В Минске прошли задержания на протестном женском марше
13:15 06.11.2020 (обновлено: 15:10 06.11.2020)
МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Сотрудники белорусского ОМОН задержали около десяти участниц протестного "женского марша" в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиция призвала провести в пятницу в Минске женскую протестную акцию в поддержку 73-летней белорусской оппозиционной активистки Нины Багинской. В четверг вечером в минской милиции РИА Новости сообщили, что в квартире Багинской прошел обыск с санкции прокурора. Багинская известна тем, что в течение многих лет регулярно выходит на акции оппозиции, держа большой, самостоятельно сшитый бело-красно-белый флаг.
Акция была назначена на 13.00 (совпадает с мск) в сквере на улице Пулихова возле парка Горького в центре Минска.
К началу несанкционированного мероприятия в сквере сгруппировались около десятка его участниц, которые простояли там около 10 минут. К месту проведения акции подъехали милицейские микроавтобусы и забрали всех стоящих группой женщин, после чего уехали по улице Первомайской.
Обычно протестные "женские марши" проходят в Минске по субботам.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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