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Дизайнер Оксана Ярмольник переболела COVID-19
Дизайнер Оксана Ярмольник переболела COVID-19
Российский дизайнер и художник по костюмам для театра и кино, супруга Леонида Ярмольника Оксана сообщила о том, что переболела коронавирусом и находится в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:35
2020-11-06T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский дизайнер и художник по костюмам для театра и кино, супруга Леонида Ярмольника Оксана сообщила о том, что переболела коронавирусом и находится в хорошем самочувствии, готовясь к выписке из больницы.Ранее в СМИ появилась информация, что Ярмольник госпитализирована с двусторонней пневмонией и находится под наблюдением врачей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Дизайнер Оксана Ярмольник переболела COVID-19

10:35 06.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский, актер Леонид Ярмольник (справа) и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма "Собибор" в кинотеатре "Москва"
Российский режиссер и актер Константин Хабенский, актер Леонид Ярмольник (справа) и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма Собибор в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский дизайнер и художник по костюмам для театра и кино, супруга Леонида Ярмольника Оксана сообщила о том, что переболела коронавирусом и находится в хорошем самочувствии, готовясь к выписке из больницы.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ярмольник госпитализирована с двусторонней пневмонией и находится под наблюдением врачей.
"Я не в тяжелом совершенно состоянии. Меня уже выписывают домой. Со мной все хорошо. Да, я уже переболела. Был коронавирус. Болела дома, началось немножко ухудшение, сделали КТ и решили подержать меня дня три в больнице. Все прекрасно. Быстро меня поставили на ноги, завтра я уже буду дома", - рассказала она РИА Новости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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