Дизайнер Оксана Ярмольник переболела COVID-19
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский, актер Леонид Ярмольник (справа) и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма "Собибор" в кинотеатре "Москва"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский дизайнер и художник по костюмам для театра и кино, супруга Леонида Ярмольника Оксана сообщила о том, что переболела коронавирусом и находится в хорошем самочувствии, готовясь к выписке из больницы.
Ранее в СМИ появилась информация, что Ярмольник госпитализирована с двусторонней пневмонией и находится под наблюдением врачей.
"Я не в тяжелом совершенно состоянии. Меня уже выписывают домой. Со мной все хорошо. Да, я уже переболела. Был коронавирус. Болела дома, началось немножко ухудшение, сделали КТ и решили подержать меня дня три в больнице. Все прекрасно. Быстро меня поставили на ноги, завтра я уже буду дома", - рассказала она РИА Новости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф