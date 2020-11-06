https://ria.ru/20201106/yarmolnik-1583321377.html

Дизайнер Оксана Ярмольник переболела COVID-19

Дизайнер Оксана Ярмольник переболела COVID-19

Российский дизайнер и художник по костюмам для театра и кино, супруга Леонида Ярмольника Оксана сообщила о том, что переболела коронавирусом и находится в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:35

2020-11-06T10:35

2020-11-06T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский дизайнер и художник по костюмам для театра и кино, супруга Леонида Ярмольника Оксана сообщила о том, что переболела коронавирусом и находится в хорошем самочувствии, готовясь к выписке из больницы.Ранее в СМИ появилась информация, что Ярмольник госпитализирована с двусторонней пневмонией и находится под наблюдением врачей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество