https://ria.ru/20201106/xiaomi-1583360795.html

Xiaomi готовит бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

Xiaomi готовит бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

Компания Xiaomi выпустит новые версии Redmi Note 9, которым ранее приписывались к новому десятому поколению. Масштабная утечка характеристик смартфонов... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:35

2020-11-06T13:35

2020-11-06T13:35

риа наука

qualcomm

смартфоны

xiaomi inc

google android

технологии

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi выпустит новые версии Redmi Note 9, которым ранее приписывались к новому десятому поколению. Масштабная утечка характеристик смартфонов произошла благодаря базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).Младшей моделью обновленной серии станет Redmi Note 9 5G, который получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей. В качестве процессора выбран чип MTK Dimensity 800U с интегрированным 5G-модемом. Смартфон будет предложен в трех вариантах памяти: 4/64, 6/128 и 8/256 ГБ.Redmi Note 9 Pro 5G получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Экран смартфона напоминает матрицу, примененную в Poco X3 — 6,67-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS, и способный обновляться на частоте 120 герц. Максимальная версия Note 9 Pro 5G получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.Новинки могут представить уже в ноябре 2020 года на китайском рынке.

https://ria.ru/20201006/smartfon-xiaomi-1578528690.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, смартфоны, xiaomi inc, google android, технологии