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https://ria.ru/20201106/xiaomi-1583360795.html
Xiaomi готовит бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
Xiaomi готовит бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
Компания Xiaomi выпустит новые версии Redmi Note 9, которым ранее приписывались к новому десятому поколению. Масштабная утечка характеристик смартфонов... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:35
2020-11-06T13:35
риа наука
qualcomm
смартфоны
xiaomi inc
google android
технологии
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi выпустит новые версии Redmi Note 9, которым ранее приписывались к новому десятому поколению. Масштабная утечка характеристик смартфонов произошла благодаря базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).Младшей моделью обновленной серии станет Redmi Note 9 5G, который получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей. В качестве процессора выбран чип MTK Dimensity 800U с интегрированным 5G-модемом. Смартфон будет предложен в трех вариантах памяти: 4/64, 6/128 и 8/256 ГБ.Redmi Note 9 Pro 5G получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Экран смартфона напоминает матрицу, примененную в Poco X3 — 6,67-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS, и способный обновляться на частоте 120 герц. Максимальная версия Note 9 Pro 5G получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.Новинки могут представить уже в ноябре 2020 года на китайском рынке.
https://ria.ru/20201006/smartfon-xiaomi-1578528690.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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qualcomm, смартфоны, xiaomi inc, google android, технологии

Xiaomi готовит бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

13:35 06.11.2020
 
© Фото : XiaomiТелефон Redmi Note 9 Pro
Телефон Redmi Note 9 Pro - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Компания Xiaomi выпустит новые версии Redmi Note 9, которым ранее приписывались к новому десятому поколению. Масштабная утечка характеристик смартфонов произошла благодаря базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Младшей моделью обновленной серии станет Redmi Note 9 5G, который получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей. В качестве процессора выбран чип MTK Dimensity 800U с интегрированным 5G-модемом. Смартфон будет предложен в трех вариантах памяти: 4/64, 6/128 и 8/256 ГБ.
xiaomi poco x3 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 22:15РИА Наука
Xiaomi представила в России смартфон Poco X3 с экраном 120 герц
Redmi Note 9 Pro 5G получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Экран смартфона напоминает матрицу, примененную в Poco X3 — 6,67-дюймовый экран, выполненный по технологии IPS, и способный обновляться на частоте 120 герц. Максимальная версия Note 9 Pro 5G получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
Новинки могут представить уже в ноябре 2020 года на китайском рынке.
 
РИА НаукаQualcommСмартфоныXiaomi IncGoogle AndroidТехнологии
 
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