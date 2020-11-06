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Рязанская область
Рязанская область
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Рязанская область получит 18,7 миллиона рублей на выплаты соцработникам
Рязанская область получит 18,7 миллиона рублей на выплаты соцработникам
Рязанская область получит дополнительно около 19 миллионов рублей на выплаты социальным работникам в период пандемии коронавируса, сообщает правительство... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:07
2020-11-06T18:07
рязанская область
николай любимов
андрей макаров
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно около 19 миллионов рублей на выплаты социальным работникам в период пандемии коронавируса, сообщает правительство региона.Как пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, который является сопредседателем данной комиссии Федерального собрания РФ, дополнительные средства поступят в регион из резервного фонда правительства России в виде межбюджетных трансфертов. Деньги предназначены для стимулирующих выплат работникам стационарных учреждений и отделений социального обслуживания, которые работают с гражданами с COVID-19 и людьми из соответствующей группы риска."Одно из поручений президента РФ направлено на оказание поддержки работников сферы социального обслуживания, которые участвуют в борьбе с пандемией, оказывают очень важные и востребованные услуги людям. Мы должны оперативно обеспечить выполнение этой задачи", – сказал Макаров.По словам депутата, дополнительные федеральные деньги поступят в регион в самое ближайшее время.Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя решение комиссии, отметил, что дополнительное федеральное финансирование позволит обеспечить расходные обязательства региона по стимулирующим выплатам работников стационарных организаций социального обслуживания, а также соцработникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска."Сотрудники региональной системы социального обслуживания населения трудятся сейчас с повышенной нагрузкой и рисками, в особых непростых условиях. И во многом благодаря их профессионализму и ответственности удается сохранить спокойную эпидемиологическую обстановку в этих комплексных центрах, обеспечить по-настоящему эффективную специализированную помощь нуждающимся гражданам. Поэтому поддержку наших соцработников в виде стимулирующих доплат считаю очень важной и своевременной", – отметил Любимов.
https://ria.ru/20201103/volontery-1582875704.html
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николай любимов, андрей макаров, рязанская область, общество

Рязанская область получит 18,7 миллиона рублей на выплаты соцработникам

18:07 06.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВсероссийский этап конкурса "Авиадартс"
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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно около 19 миллионов рублей на выплаты социальным работникам в период пандемии коронавируса, сообщает правительство региона.

"Шестого ноября комиссией Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрено предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ в размере 18,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении облправительства.

Как пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, который является сопредседателем данной комиссии Федерального собрания РФ, дополнительные средства поступят в регион из резервного фонда правительства России в виде межбюджетных трансфертов. Деньги предназначены для стимулирующих выплат работникам стационарных учреждений и отделений социального обслуживания, которые работают с гражданами с COVID-19 и людьми из соответствующей группы риска.
"Одно из поручений президента РФ направлено на оказание поддержки работников сферы социального обслуживания, которые участвуют в борьбе с пандемией, оказывают очень важные и востребованные услуги людям. Мы должны оперативно обеспечить выполнение этой задачи", – сказал Макаров.
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По словам депутата, дополнительные федеральные деньги поступят в регион в самое ближайшее время.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя решение комиссии, отметил, что дополнительное федеральное финансирование позволит обеспечить расходные обязательства региона по стимулирующим выплатам работников стационарных организаций социального обслуживания, а также соцработникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска.
"Сотрудники региональной системы социального обслуживания населения трудятся сейчас с повышенной нагрузкой и рисками, в особых непростых условиях. И во многом благодаря их профессионализму и ответственности удается сохранить спокойную эпидемиологическую обстановку в этих комплексных центрах, обеспечить по-настоящему эффективную специализированную помощь нуждающимся гражданам. Поэтому поддержку наших соцработников в виде стимулирующих доплат считаю очень важной и своевременной", – отметил Любимов.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовАндрей МакаровРязанская областьОбщество
 
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