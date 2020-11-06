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Рязанская область получит 18,7 миллиона рублей на выплаты соцработникам

Рязанская область получит 18,7 миллиона рублей на выплаты соцработникам

Рязанская область получит дополнительно около 19 миллионов рублей на выплаты социальным работникам в период пандемии коронавируса, сообщает правительство... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:07

2020-11-06T18:07

2020-11-06T18:07

рязанская область

николай любимов

андрей макаров

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно около 19 миллионов рублей на выплаты социальным работникам в период пандемии коронавируса, сообщает правительство региона.Как пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, который является сопредседателем данной комиссии Федерального собрания РФ, дополнительные средства поступят в регион из резервного фонда правительства России в виде межбюджетных трансфертов. Деньги предназначены для стимулирующих выплат работникам стационарных учреждений и отделений социального обслуживания, которые работают с гражданами с COVID-19 и людьми из соответствующей группы риска."Одно из поручений президента РФ направлено на оказание поддержки работников сферы социального обслуживания, которые участвуют в борьбе с пандемией, оказывают очень важные и востребованные услуги людям. Мы должны оперативно обеспечить выполнение этой задачи", – сказал Макаров.По словам депутата, дополнительные федеральные деньги поступят в регион в самое ближайшее время.Губернатор Рязанской области Николай Любимов, комментируя решение комиссии, отметил, что дополнительное федеральное финансирование позволит обеспечить расходные обязательства региона по стимулирующим выплатам работников стационарных организаций социального обслуживания, а также соцработникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска."Сотрудники региональной системы социального обслуживания населения трудятся сейчас с повышенной нагрузкой и рисками, в особых непростых условиях. И во многом благодаря их профессионализму и ответственности удается сохранить спокойную эпидемиологическую обстановку в этих комплексных центрах, обеспечить по-настоящему эффективную специализированную помощь нуждающимся гражданам. Поэтому поддержку наших соцработников в виде стимулирующих доплат считаю очень важной и своевременной", – отметил Любимов.

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рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, андрей макаров, рязанская область, общество