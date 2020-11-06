https://ria.ru/20201106/vybory-1583471263.html

Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании

Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании

Республиканцы требуют от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов, говорится в исковом заявлении. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T23:09

2020-11-06T23:09

2020-11-06T23:09

выборы президента сша — 2020

верховный суд сша

пенсильвания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583264879_0:167:2957:1830_1400x0_80_0_0_e0636311c5539598e53782943d5ab929.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканцы требуют от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов, говорится в исковом заявлении."Суд должен распорядиться, чтобы ответчики — избирательные комиссии округов — зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок", - говорится в иске.От Верховного суда США требуют решить, насколько законны эти бюллетени.В Пенсильвании бюллетени принимаются по почте в течение нескольких дней после дня выборов.Перспективы иска пока не известны.Демократ Джо Байден перехватил лидерство в Пенсильвании у президента Дональда Трампа, хотя его лидерство незначительно — всего 0,2 процентных пункта. Подсчет голосов продолжается. Трампу необходимо выиграть Пенсильванию и ее 20 выборщиков, чтобы претендовать на переизбрание.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583361759.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

пенсильвания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд сша, пенсильвания, сша, в мире