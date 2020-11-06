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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583471263.html
Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
Республиканцы требуют от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов, говорится в исковом заявлении. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:09
2020-11-06T23:09
выборы президента сша — 2020
верховный суд сша
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканцы требуют от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов, говорится в исковом заявлении."Суд должен распорядиться, чтобы ответчики — избирательные комиссии округов — зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок", - говорится в иске.От Верховного суда США требуют решить, насколько законны эти бюллетени.В Пенсильвании бюллетени принимаются по почте в течение нескольких дней после дня выборов.Перспективы иска пока не известны.Демократ Джо Байден перехватил лидерство в Пенсильвании у президента Дональда Трампа, хотя его лидерство незначительно — всего 0,2 процентных пункта. Подсчет голосов продолжается. Трампу необходимо выиграть Пенсильванию и ее 20 выборщиков, чтобы претендовать на переизбрание.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583361759.html
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верховный суд сша, пенсильвания, сша, в мире

Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании

23:09 06.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонница Джо Байдена в Питтсбурге, Пенсильвания
Сторонница Джо Байдена в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканцы требуют от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов, говорится в исковом заявлении.
"Суд должен распорядиться, чтобы ответчики — избирательные комиссии округов — зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок", - говорится в иске.
Сторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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От Верховного суда США требуют решить, насколько законны эти бюллетени.
В Пенсильвании бюллетени принимаются по почте в течение нескольких дней после дня выборов.
Перспективы иска пока не известны.
Демократ Джо Байден перехватил лидерство в Пенсильвании у президента Дональда Трампа, хотя его лидерство незначительно — всего 0,2 процентных пункта. Подсчет голосов продолжается. Трампу необходимо выиграть Пенсильванию и ее 20 выборщиков, чтобы претендовать на переизбрание.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Выборы президента США — 2020Верховный суд СШАПенсильванияСШАВ мире
 
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