https://ria.ru/20201106/vybory-1583471263.html
Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
Республиканцы требуют от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов, говорится в исковом заявлении. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T23:09
2020-11-06T23:09
2020-11-06T23:09
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Республиканцы требуют от Верховного суда США отделить и не считать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов, говорится в исковом заявлении."Суд должен распорядиться, чтобы ответчики — избирательные комиссии округов — зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок", - говорится в иске.От Верховного суда США требуют решить, насколько законны эти бюллетени.В Пенсильвании бюллетени принимаются по почте в течение нескольких дней после дня выборов.Перспективы иска пока не известны.Демократ Джо Байден перехватил лидерство в Пенсильвании у президента Дональда Трампа, хотя его лидерство незначительно — всего 0,2 процентных пункта. Подсчет голосов продолжается. Трампу необходимо выиграть Пенсильванию и ее 20 выборщиков, чтобы претендовать на переизбрание.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583361759.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд сша, пенсильвания, сша, в мире