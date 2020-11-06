https://ria.ru/20201106/vybory-1583467020.html
Власти Аризоны отвергли обвинения в подсчете незаконных бюллетеней
Власти Аризоны отвергли обвинения в подсчете незаконных бюллетеней
Госсекретарь Аризоны Кэти Хоббс заявила, что в штате не ведется подсчет незаконных бюллетеней на выборах президента США. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:20
2020-11-06T22:20
2020-11-06T22:20
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Аризоны Кэти Хоббс заявила, что в штате не ведется подсчет незаконных бюллетеней на выборах президента США."Абсолютно точно нет. В Аризоне не ведется подсчет никаких незаконных бюллетеней. И, возможно, вообще нигде. Я не знаю никаких своих коллег в стране, которые бы позволили делать подсчет незаконных бюллетеней в своих штатах. Так что, честно говоря, такая дезинформация только усложняет нашу работу", - сказала она в интервью MSNBC."Мы продолжаем подсчитывать все законные бюллетени и будем этим заниматься пока не закончим", - подчеркнула она.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Президент Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире