https://ria.ru/20201106/vybory-1583464945.html

Трамп пообещал продолжить борьбу с незаконными бюллетенями

Трамп пообещал продолжить борьбу с незаконными бюллетенями

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит юридическую борьбу за то, чтобы "незаконные бюллетени" не были учтены. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:52

2020-11-06T21:52

2020-11-06T21:52

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит юридическую борьбу за то, чтобы "незаконные бюллетени" не были учтены."С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а все незаконные бюллетени не должны быть учтены, и мы встретили сопротивление этому основному принципу со стороны демократов на каждом углу. Мы будем добиваться этого процесса через каждый аспект законодательства", - говорится в его заявлении, распространенном в Twitter его штаба."Я никогда не сдамся в борьбе за вас и нашу страну", - говорится в заявлении Трампа.Выборы президента прошли в США 3 ноября, результаты в ряде штатов пока не известны окончательно, но, по предварительным, подсчетам, лидирует Байден.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире