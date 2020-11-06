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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583464945.html
Трамп пообещал продолжить борьбу с незаконными бюллетенями
Трамп пообещал продолжить борьбу с незаконными бюллетенями
Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит юридическую борьбу за то, чтобы "незаконные бюллетени" не были учтены. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T21:52
2020-11-06T21:52
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит юридическую борьбу за то, чтобы "незаконные бюллетени" не были учтены."С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а все незаконные бюллетени не должны быть учтены, и мы встретили сопротивление этому основному принципу со стороны демократов на каждом углу. Мы будем добиваться этого процесса через каждый аспект законодательства", - говорится в его заявлении, распространенном в Twitter его штаба."Я никогда не сдамся в борьбе за вас и нашу страну", - говорится в заявлении Трампа.Выборы президента прошли в США 3 ноября, результаты в ряде штатов пока не известны окончательно, но, по предварительным, подсчетам, лидирует Байден.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп пообещал продолжить борьбу с незаконными бюллетенями

21:52 06.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит юридическую борьбу за то, чтобы "незаконные бюллетени" не были учтены.
"С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а все незаконные бюллетени не должны быть учтены, и мы встретили сопротивление этому основному принципу со стороны демократов на каждом углу. Мы будем добиваться этого процесса через каждый аспект законодательства", - говорится в его заявлении, распространенном в Twitter его штаба.
"Я никогда не сдамся в борьбе за вас и нашу страну", - говорится в заявлении Трампа.
Выборы президента прошли в США 3 ноября, результаты в ряде штатов пока не известны окончательно, но, по предварительным, подсчетам, лидирует Байден.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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