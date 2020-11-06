https://ria.ru/20201106/vybory-1583461313.html

Митт Ромни прокомментировал заявление Трампа о фальсификации выборов

Митт Ромни прокомментировал заявление Трампа о фальсификации выборов

Бывший кандидат в президенты США, сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни заявил, что глава государства Дональд Трамп неправ, когда говорит, что выборы... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T21:13

2020-11-06T21:13

2020-11-06T21:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

юта

митт ромни

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США, сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни заявил, что глава государства Дональд Трамп неправ, когда говорит, что выборы "сфальсифицированы и украдены" демократами."Он не прав, говоря, что выборы сфальсифицированы, коррумпированы и украдены. Это наносит ущерб самому понятию свобода, здесь и во всем мире, ослабляет институты, которые лежат в основе Республики и безответственно разжигает опасные и разрушительные страсти", - написал сенатор в своем Twitter.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

юта

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, юта, митт ромни, сша, в мире