https://ria.ru/20201106/vybory-1583450238.html
Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа в Неваде
Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа в Неваде
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Неваде, свидетельствуют данные подсчета. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:47
2020-11-06T19:47
2020-11-06T20:27
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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невада
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Неваде, свидетельствуют данные подсчета.После обработки 91 процента бюллетеней у Байдена 49,8 процента, у Трампа — 48,1.Их разделяет чуть более 22 тысяч голосов избирателей.Победа в этом штате дает шесть голосов выборщиков.Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.Кандидат от демократов лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков) и Джорджии (16 выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
https://ria.ru/20201106/bayden-1583406365.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире