https://ria.ru/20201106/vybory-1583450238.html

Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа в Неваде

Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа в Неваде

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Неваде, свидетельствуют данные подсчета. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:47

2020-11-06T19:47

2020-11-06T20:27

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Неваде, свидетельствуют данные подсчета.После обработки 91 процента бюллетеней у Байдена 49,8 процента, у Трампа — 48,1.Их разделяет чуть более 22 тысяч голосов избирателей.Победа в этом штате дает шесть голосов выборщиков.Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.Кандидат от демократов лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков) и Джорджии (16 выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.

https://ria.ru/20201106/bayden-1583406365.html

сша

невада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире