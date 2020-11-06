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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583450238.html
Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа в Неваде
Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа в Неваде
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Неваде, свидетельствуют данные подсчета. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:47
2020-11-06T20:27
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
невада
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Неваде, свидетельствуют данные подсчета.После обработки 91 процента бюллетеней у Байдена 49,8 процента, у Трампа — 48,1.Их разделяет чуть более 22 тысяч голосов избирателей.Победа в этом штате дает шесть голосов выборщиков.Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.Кандидат от демократов лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков) и Джорджии (16 выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
https://ria.ru/20201106/bayden-1583406365.html
сша
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дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире

Байден продолжает увеличивать отрыв от Трампа в Неваде

19:47 06.11.2020 (обновлено: 20:27 06.11.2020)
 
© AFP 2020 / Olivier DoulieryСторонник кандидата в президенты США Джо Байдена
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AFP 2020 / Olivier Douliery
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден продолжает увеличивать отрыв от Дональда Трампа в Неваде, свидетельствуют данные подсчета.
После обработки 91 процента бюллетеней у Байдена 49,8 процента, у Трампа — 48,1.
Их разделяет чуть более 22 тысяч голосов избирателей.
Победа в этом штате дает шесть голосов выборщиков.
Сейчас из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, у Байдена — 264.
Кандидат от демократов лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, но в Пенсильвании (20 выборщиков) и Джорджии (16 выборщиков) его отрыв минимален. В Северной Каролине (15 выборщиков) лидирует Трамп.
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 16:53Выборы президента США — 2020
CNN: Байден вырвался вперед в Пенсильвании
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАНевадаВ мире
 
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