Депутат предложил проводить выборы в дни весенних каникул
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чтобы развести учебный и избирательные процессы, выборы следует перенести и проводить во время весенних каникул, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР).
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.
"Наиболее оптимальным периодом для проведения ЕДГ является весна, тем более что каждую весну у школьников недельные каникулы. ЛДПР уже много раз выдвигала это предложение и вносила законопроекты. Проект решения есть, осталось только принять его к действию", - сказал Зайцев РИА Новости.
Он уточнил, что единый день голосования можно проводить в конце марта-начале апреля. Так, например, в этом году учебном году каникулы запланированы на 22-28 марта.
"Сентябрь является неудобным месяцем для проведения выборов, ведь начинается учебный год, дети идут в школу, а родители заняты устройством ребенка в школе, это сложно психологически, из-за этого многие граждане игнорируют выборы. Многие перед самым началом учебного года возвращаются из отпусков. Кроме того, это сезон дач и огородов, "бабьего лета", когда последние дни можно провести на солнце и на природе", - сказал депутат.
"Учитывая, что сейчас в России действует трехдневное голосование, отрывать школьников от только начавшегося учебного процесса и проводить выборы является недопустимым. Однозначно, процедура выборов и учебный процесс должны быть разведены во времени", - подчеркнул парламентарий.