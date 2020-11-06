https://ria.ru/20201106/vybory-1583443996.html

Депутат предложил проводить выборы в дни весенних каникул

Депутат предложил проводить выборы в дни весенних каникул

Чтобы развести учебный и избирательные процессы, выборы следует перенести и проводить во время весенних каникул, считает зампред комитета Госдумы по образованию РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:11

2020-11-06T19:11

2020-11-06T19:11

элла памфилова

лдпр

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чтобы развести учебный и избирательные процессы, выборы следует перенести и проводить во время весенних каникул, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР).Ранее глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.Он уточнил, что единый день голосования можно проводить в конце марта-начале апреля. Так, например, в этом году учебном году каникулы запланированы на 22-28 марта."Учитывая, что сейчас в России действует трехдневное голосование, отрывать школьников от только начавшегося учебного процесса и проводить выборы является недопустимым. Однозначно, процедура выборов и учебный процесс должны быть разведены во времени", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583381286.html

https://ria.ru/20201106/vybory-1583380493.html

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Путин о победах людей рабочих профессий на выборах: "Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов" Реакция Путина на новость о победе уборщицы на выборах 2020-11-06T19:11 true PT1M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, лдпр, владимир путин, политика