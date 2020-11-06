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Депутат предложил проводить выборы в дни весенних каникул
Депутат предложил проводить выборы в дни весенних каникул
Чтобы развести учебный и избирательные процессы, выборы следует перенести и проводить во время весенних каникул, считает зампред комитета Госдумы по образованию РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:11
2020-11-06T19:11
элла памфилова
лдпр
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чтобы развести учебный и избирательные процессы, выборы следует перенести и проводить во время весенних каникул, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР).Ранее глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.Он уточнил, что единый день голосования можно проводить в конце марта-начале апреля. Так, например, в этом году учебном году каникулы запланированы на 22-28 марта."Учитывая, что сейчас в России действует трехдневное голосование, отрывать школьников от только начавшегося учебного процесса и проводить выборы является недопустимым. Однозначно, процедура выборов и учебный процесс должны быть разведены во времени", - подчеркнул парламентарий.
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Путин о победах людей рабочих профессий на выборах: "Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов"
Реакция Путина на новость о победе уборщицы на выборах
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элла памфилова, лдпр, владимир путин, политика

Депутат предложил проводить выборы в дни весенних каникул

19:11 06.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота Информационного центра Центральной избирательной комиссии России
Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Чтобы развести учебный и избирательные процессы, выборы следует перенести и проводить во время весенних каникул, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР).
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила развести учебный и избирательный процессы, поскольку почти половина участков расположены в школах.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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"Наиболее оптимальным периодом для проведения ЕДГ является весна, тем более что каждую весну у школьников недельные каникулы. ЛДПР уже много раз выдвигала это предложение и вносила законопроекты. Проект решения есть, осталось только принять его к действию", - сказал Зайцев РИА Новости.

Он уточнил, что единый день голосования можно проводить в конце марта-начале апреля. Так, например, в этом году учебном году каникулы запланированы на 22-28 марта.

"Сентябрь является неудобным месяцем для проведения выборов, ведь начинается учебный год, дети идут в школу, а родители заняты устройством ребенка в школе, это сложно психологически, из-за этого многие граждане игнорируют выборы. Многие перед самым началом учебного года возвращаются из отпусков. Кроме того, это сезон дач и огородов, "бабьего лета", когда последние дни можно провести на солнце и на природе", - сказал депутат.

"Учитывая, что сейчас в России действует трехдневное голосование, отрывать школьников от только начавшегося учебного процесса и проводить выборы является недопустимым. Однозначно, процедура выборов и учебный процесс должны быть разведены во времени", - подчеркнул парламентарий.
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Элла ПамфиловаЛДПРВладимир ПутинПолитика
 
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