https://ria.ru/20201106/vybory-1583439212.html

Американский политик упрекнул демократов в давлении на избирателей

Американский политик упрекнул демократов в давлении на избирателей

Кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака заявил РИА Новости, что Демократическая партия лицемерна в своей критике... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:46

2020-11-06T18:46

2020-11-06T18:46

выборы президента сша — 2020

берни сандерс

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака заявил РИА Новости, что Демократическая партия лицемерна в своей критике предполагаемых усилий республиканцев по оказанию давления на избирателей, учитывая предполагаемые попытки демократов подорвать кампанию Берни Сандерса и их усилия по удалению третьих лиц из избирательных бюллетеней в нескольких штатах."Я думаю, что помнить и отвергать нужно одно - лицемерие, которое, как мы видим, исходит от демократов. Демократы не могут критиковать республиканцев по поводу давления на избирателей, когда они прибегают к таким же видам давления на избирателей во время праймериз Демократической партии", - заявил Барака.Он упомянул усилия демократов исключить партию "зеленых" из избирательных бюллетеней в нескольких штатах, включая Пенсильванию и Монтану.Выборы президента США прошли во вторник 3 ноября, но итог их до сих пор не ясен. Подсчет голосов продолжается в ряде штатов, задержки вызваны тем, что из-за пандемии коронавируса многие американцы голосовали по почте. Пока по итогам посчитанных голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден, но действующий президент Трамп заявляет, что эти прогнозы ошибочны. Штаб Трампа усматривает нарушения в ходе подсчета, протестует против подсчета голосов, поступивших в избирательные участки по почте после окончания голосования. Официальных подтверждений претензиям Трампа пока не поступало, но команда президента уже подала иски в ряде штатов, итоги которых могут быть решающими для победы одного или другого кандидата.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берни сандерс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире