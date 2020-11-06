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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583439212.html
Американский политик упрекнул демократов в давлении на избирателей
Американский политик упрекнул демократов в давлении на избирателей
Кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака заявил РИА Новости, что Демократическая партия лицемерна в своей критике... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:46
2020-11-06T18:46
выборы президента сша — 2020
берни сандерс
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака заявил РИА Новости, что Демократическая партия лицемерна в своей критике предполагаемых усилий республиканцев по оказанию давления на избирателей, учитывая предполагаемые попытки демократов подорвать кампанию Берни Сандерса и их усилия по удалению третьих лиц из избирательных бюллетеней в нескольких штатах."Я думаю, что помнить и отвергать нужно одно - лицемерие, которое, как мы видим, исходит от демократов. Демократы не могут критиковать республиканцев по поводу давления на избирателей, когда они прибегают к таким же видам давления на избирателей во время праймериз Демократической партии", - заявил Барака.Он упомянул усилия демократов исключить партию "зеленых" из избирательных бюллетеней в нескольких штатах, включая Пенсильванию и Монтану.Выборы президента США прошли во вторник 3 ноября, но итог их до сих пор не ясен. Подсчет голосов продолжается в ряде штатов, задержки вызваны тем, что из-за пандемии коронавируса многие американцы голосовали по почте. Пока по итогам посчитанных голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден, но действующий президент Трамп заявляет, что эти прогнозы ошибочны. Штаб Трампа усматривает нарушения в ходе подсчета, протестует против подсчета голосов, поступивших в избирательные участки по почте после окончания голосования. Официальных подтверждений претензиям Трампа пока не поступало, но команда президента уже подала иски в ряде штатов, итоги которых могут быть решающими для победы одного или другого кандидата.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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берни сандерс, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Американский политик упрекнул демократов в давлении на избирателей

18:46 06.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в день выборов в Филадельфии, штат Пенсильвания
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в день выборов в Филадельфии, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от партии "зеленых" в 2016 году Аджаму Барака заявил РИА Новости, что Демократическая партия лицемерна в своей критике предполагаемых усилий республиканцев по оказанию давления на избирателей, учитывая предполагаемые попытки демократов подорвать кампанию Берни Сандерса и их усилия по удалению третьих лиц из избирательных бюллетеней в нескольких штатах.
"Я думаю, что помнить и отвергать нужно одно - лицемерие, которое, как мы видим, исходит от демократов. Демократы не могут критиковать республиканцев по поводу давления на избирателей, когда они прибегают к таким же видам давления на избирателей во время праймериз Демократической партии", - заявил Барака.
Сторонник президента США Дональда Трампа в Мичигане - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
08:00
Покорись или умри: сторонников Трампа ожидает русская судьба
Он упомянул усилия демократов исключить партию "зеленых" из избирательных бюллетеней в нескольких штатах, включая Пенсильванию и Монтану.
Выборы президента США прошли во вторник 3 ноября, но итог их до сих пор не ясен. Подсчет голосов продолжается в ряде штатов, задержки вызваны тем, что из-за пандемии коронавируса многие американцы голосовали по почте. Пока по итогам посчитанных голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден, но действующий президент Трамп заявляет, что эти прогнозы ошибочны. Штаб Трампа усматривает нарушения в ходе подсчета, протестует против подсчета голосов, поступивших в избирательные участки по почте после окончания голосования. Официальных подтверждений претензиям Трампа пока не поступало, но команда президента уже подала иски в ряде штатов, итоги которых могут быть решающими для победы одного или другого кандидата.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Берни СандерсДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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